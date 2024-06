SundayBadSunday. Trovati i corpi di due dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone. Sono quelli di Bianca e Patrizia, recuperati a circa 800 metri dall’ultimo avvistamento.

I volontari della Protezione civile, accorsi con mezzi e volontari hanno individuati stamattina i corpi di due dei dei tre ragazzi scomparsi venerdì scorso nelle acque in piena del fiume Natisone. Sono quelli delle due sfortunate ragazze, Bianca Doros e Patrizia Cormos. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile presenti sul posto, sono alla ricerca del terzo corpo. Si spera nel miglioramento delle condizioni meteo e dell’abbassamento del livello delle acque del fiume. Ma cosa eravate andati a fare lì? la frenesia e l’amore per le foto da moltiplicare in rete? Le foto sull’argine di un fiume pericolosissimo? dove c’è un divieto di balneazione? Una bravata che è costata cara. Che si è trasformata in tragedia, immane tragedia. Non vogliamo aggiungere dolore a ulteriore dolore ai familiari. E’ stata una incredibile leggerezza. Non si può parlare di fatalità. Non in questo caso. Per noi selvatici cresciuti ai bordi del Tagliamento, la piena era una festa, una grande festa. Ci si tuffava come matti nell’acqua color caffelatte. Ma il gran fiume è largo, ampio e l’acqua non è profonda e gli argini sono facilmente raggiungibili, non si formano forre come negli alvei stretti a imbuto dell’Arzino o del Natisone. Perché non siete scappati subito quando eravate a due metri dalla riva? Ipotesi, pensieri che volteggiano sopra i volti impietriti di coloro che hanno assistito in diretta alla tragedia. E’ una tragedia. E questo deve bastare. No polemiche. No speculazioni. Non su queste pagine. Un residente non si dà pace: «Quei ragazzi — dice — si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Senza neppure rendersi conto di quel che stava avvenendo attorno a loro». E cioè il repentino afflusso di acqua, ingrossata dalla forte pioggia caduta nelle ore precedenti, e capace di sommergere in pochissimo tempo il ghiaione su cui si trovavano, isolandoli su una sorta di isolotto, dal quale non hanno avuto la prontezza di scappare». Il sindaco De Sabbata di Premariacco ipotizza: «Forse non hanno guadato il corso d’acqua e raggiunto la sponda per non bagnarsi». A separarli, secondo l’autista dello scuolabus comunale che per primo ha lanciato l’allarme, erano appena due metri, con una profondità che li avrebbe coperti fino all’altezza del busto. Traditi dall’amore per le foto sull’acqua. Ma il fiume non perdona. Il Natisone non è il Tagliamento. Ma cosa vi è saltato in mente? Un pensiero a quelli che restano. Una tragedia. Bad sunday.