GradoAvvelenado Exxx…Polzive!!! La ditta SunSquare conferma i sospetti sul comitato d’affari elettorale messo in piedi da Roberto Marin in abuso di posizione dominante. “Projekt: @Sunsquare Italia, Antiche Terme”. Chi è l’area manager dell’azienda che ricevuto l’affidamento diretto dalla Git per l’allestimento estivo dell’esercizio?

Sul profilo facebook della società “SunSquare International” viene riportato con grande enfasi e in 3 lingue il progetto della ditta austriaca rispetto all’esercizio commerciale “Antiche Terme” di Grado gestito dalla Git del presidente-candidato. “Volete rendere la vostra area esterna oasi definitiva per gli ospiti? Con una vela da sole SunSquare, beneficerete di una perfetta miscela di stile, design e funzionalità. Le nostre tende da sole SunSquare di alta qualità”. E c’è la versione tedesca. “Machen Sie Ihren Outdoor-Bereich zur ultimativen Oase für Ihre Gäste! Mit einem SunSquare Sonnensegel profitieren. Projekt: @Sunsquare Italia, Antiche Terme”. Quale traffico d’influenze è stato escogitato per affidare direttamente alla ditta austriaca l’allestimento di “Antiche Terme”? Nella lista di Forza Italia, una delle tre che sostiene il titolare del “comitato d’affari” gradese, spunta il nome di Nicole Cadenaro, area manager dell’azienda austriaca. Nella recente kermesse organizzata dal candidato Marin per l’arrivo del presidente Fedriga, i due mattatori sul palco erano proprio Cadenaro, consigliera comunale rinsavita, e il presidente Marin. Fedriga rompendo per l’ennesima volta il galateo istituzionale sta cercando di tirare la volata ai due attori del monopolio. Un monopolio che va contro la concorrenza, contro il libero mercato e a favore invece di un sistema basato sulle corporazioni. Quello che piace a coloro che sono contro l’Europa come Salvini e Borghi. E abusare di posizioni dominanti. Un candidato sindaco che fa campagna elettorale da presidente della più grande impresa pubblica dell’isola. A Trieste hanno già tirato su le antenne: ma se Marin non dovesse diventare sindaco, cosa farà? Fedriga lo lascerà in Git? Per gli isolani questa candidatura è un referendum sul presidente. Se perde, dovrebbe dimettersi e rimanere in consiglio comunale. Da consigliere. Sì, a Grado la primavera è pazza, e l’estate deve ancora brucire il cuore. Grado infetta, elezione malata.