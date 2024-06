PaiaroPifferaio Exxx…Polzive!!! A Carlino si strumentalizzano anche i malati. Il candidato sindaco Claudio Paiaro fa uso dei gazebi dell’Associazione Italia Sclerosi Multipla per la campagna elettorale. Iscritti indignati.

Lo slogan del candidato sindaco per il comune di Carlino (Ud), Claudio Paiaro, potrebbe, si dice potrebbe, essere convincente: “La strada intrapresa è quella giusta”. Ma qualche dubbio emerge quando il candidato Paiaro fa uso di un gazebo dell’Associazione Italiana “Sclerosi Multipla” per la campagna elettorale. Non è certo questa la “strada giusta” di un buon amministratore che strumentalizza le sfortune delle persone per interessi elettorali. La Lista “Carlino Domani” è sostenuta dal sindaco di Udine De Toni visto che recentemente Paiaro ha ricordato in rete una serata trascorsa col primo cittadino: «Serata di presentazione nella sala consiliare (…). Un sentito grazie a voi tutti e al sindaco di Udine De Toni per le parole oneste spese». Paiaro trascina anche l’incolpevole primo cittadino nel frullatore dello scandalo carlinese. Iscritti all’associazione indignati. E in città gli elettori sono rimasti esterrefatti dalla meschina strumentalizzazione che i componenti della lista “Carlino Domani”, hanno compiuto. Eppure sul programma di presentazione della lista si può leggere che: “Il nostro primo obiettivo (…) è quello di ravvivare l’interesse per la “cosa pubblica” dando voce ai cittadini”. Per i promotori non poteva mancare il riferimento al “miglioramento e l’efficienza del servizio di amministrazione e investire (…) nella valorizzazione culturale”. A giudicare dal gazebo è ben vero che per Paiaro la “valorizzazione culturale” passa attraverso il ricorso a escamotage di bassa lega per intortare i cittadini. Fare uso, in campagna elettorale, dei gazebi di un’associazione che cura i malati di sclerosi multipla, non è “la strada giusta”. E’ uno schiaffo ai volontari. Carlino insultata, al voto, sabato e domenica prossimi.