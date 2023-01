ZoghiDeFoghi Exxx…Polzive!!! Il rogo di Pasian di Prato. Chi ha scherzato col fuoco? Cosa ci faceva un gruppo di ragazzini sul tetto dell’edificio alcune settimane fa?

Per ironia della sorte, la regione Friuli Venezia Giulia, come ha rilevato l’assessore Roberti: «ha intensificato l’interlocuzione con le prefetture sul tema dell’adeguatezza dei centri per minori. Una materia su cui l’attenzione della Regione è alta, come testimonia l’approvazione del nuovo regolamento sulle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori che è entrata in vigore col 1°gennaio».

Nel campo delle ipotesi sull’incendio che ha devastato una palazzina a Santa Caterina di Pasian di Prato (Ud), si fa strada anche quella di uno scherzo finito male. Le conseguenze sono state gravissime: un ragazzino albanese di 17 anni, Ledjian Imeraj, ha perso la vita; un sedicenne del Ghana è ricoverato in gravissime condizioni a Verona; un giovane educatore è ricoverato all’ospedale di Udine. Gli inquirenti sono convinti che a far luce su quanto successo nella notte tre il 30 e il 31 dicembre possano essere solo le deposizioni dei minorenni ospiti della palazzina. Già oggi inizieranno gli interrogatori. Alcuni elementi sono inseriti nel fascicolo della Procura e sono relativi allo stato della struttura gestita dalla cooperativa Aedis del luogo. Difficile pensare a un corto circuito visto che l’impianto elettrico era stato completamente ristrutturato solo alcuni anni fa. Un mozzicone di sigaretta? Cause di natura dolosa? uno scherzo tra amici nell’ultimo giorno dell’anno? L’esuberanza di una decina di ragazzini, concentrata in due appartamenti, potrebbe aver dato il via a uno scherzo finito male. Solo un paio di settimane fa un gruppo di minorenni era stato sorpreso sul tetto della palazzina di Santa Caterina.

Nell’aprile del 2021 su queste pagina veniva dato conto degli importi relativi a una convenzione fra il comune di Udine e la cooperativa Aedis di Michele Lisco. Il totale complessivo impegnato per accogliere 45 minori in un periodo di circa 6 mesi, in epoca Covid, sfiorava i 900mila euri.

Il corrispettivo pro-capite, pro-die per l’erogazione del servizio di accoglienza e assistenza a favore dei minori stranieri non accompagnati viene convenuto tra le Parti in:

€ 123,50 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore sottoposto ad isolamento fiduciario; ·

€ 350,00 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore positivo al Covid-19 e sottoposto ad isolamento nella struttura; ·

€ 80,95 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore collocato in struttura al termine del periodo di isolamento”.

Il valore del presente contratto ammonta, per il periodo 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021, a complessivi € 724.449,25.= (I.V.A. esclusa). Affidamento ad AEDIS Soc. Coop. Soc. Onlus di Pasian di Prato 〈fondata da Michele Lisco〉, del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sottoposti ad isolamento fiduciario o positivi al Covid-19 è stata approvata la Convenzione, per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, ad AEDIS Società Cooperativa Sociale Onlus di Pasian di Prato (UD), del servizio aumentando il numero dei posti per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, portandoli dagli attuali 25 a 35 e autorizzando la Cooperativa stessa ad accoglierli anche presso la struttura di Grions del Torre. Questa struttura era stata recentemente sequestrata dal Nas che aveva rilevato carenze sotto l’aspetto igienico sanitario e un sovraffollamento eccessivo di ospiti. Alcuni giorni dopo è stata chiusa anche la struttura di Segnacco di Tarcento dove venivano preparati i pasti per i migrantes. Come riportato dal Leopost, il bilancio della società del 2021 aveva registrato un utile di esercizio pari a 1milione e 350 mila euri.