DiligenzaMeloni Exxx…Polzive!!! Per le comunali di Udine Fratelli d’Italia ingaggia il legale degli ultras Giovanni Adami. Il portavoce Petiziol apre il dialogo con Angelo Compagnon. Il 28 febbraio presentazione delle liste.

Tra poco più di 50 giorni (28 febbraio) scade il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, regionali comprese. Per i protagonisti delle consultazioni, il ritmo è già indiavolato, si tratta di predisporre le candidature, simboli e ricerca di candidati con una buona dote di preferenze. Il segreto sta tutto lì. Per questo motivo la Lista del Presidente che scenderà in campo alle regionali è sotto osservazione. Gli alleati seguono morbosamente le mosse; c’è curiosità per via delle presenze che potrebbero accedere all’inner circle elettorale. Si fanno i nomi di sindaci in carica, assessori, ex consiglieri regionali, oltre che imprenditori di alto profilo. Obiettivo: ottenere la percentuale più alta di tutta la coalizione. Non è un caso che durante i lavori della finanziaria regionale a Trieste, il segretario dell’Udc Angelo Compagnon abbia partecipato ad un riservatissimo incontro col portavoce di Fedriga, Edoardo Petiziol. Il negoziato aveva per oggetto “Lista del Presidente”; sottotitolo: valutazioni di alcuni candidati. Le prospettive sono quelle annunciate dal presidente: un soggetto politico locale ispirato al profilo europeista popolare-democratico che superi le incrostazioni dei vecchi partiti. Fedriga, che non ha mai digerito le modalità con cui è caduto il Governo, è sempre stato un sostenitore di Mario Draghi.

Più elettrizzante lo scenario a Udine, dove il centrosinistra non ha ancora trovato la sintesi fra gli alleati e in cui il partito di maggioranza, il Pd, non è stato in grado nemmeno di candidare sindaco un proprio iscritto. Fontanini parte favorito, profumato dall’odore del ricino di Fratelli d’Italia che continua a macinare consensi su consensi. Con un handicap: quello delle preferenze. L’ultima volta i consiglieri non sono andati oltre ai 60/62 voti personali. Un corrispettivo pessimo cui bisogna porre rimedio. In tal senso, i Benito Remix locali, stanno valutando di ingaggiare personale molto popolare e conosciuto in città. Con insistenza corre voce di un nome, quello dell’avvocato Giovanni Adami, legale con studio a Udine ed ex giocatore di pallacanestro, attuale presidente regionale, secondo mandato, della Federazione Basket, conosciuto come “l’avvocato degli ultras”. Un vero esperto di Daspo, materia che conosce profondamente. Adami non ha mai fatto mistero di volersi schierare contro le accuse di associazione a delinquere contro gli ultrà, contro la tessera del tifoso, e i divieti di accesso a manifestazioni sportive (daspo). Fratelli d’Italia, visto che in città contano le preferenze, potrebbe schierare il legale garantista nientemeno che capolista. Davanti agli uscenti “Nello” Pittioni, Valentini e Vidoni. Lo stesso ex assessore Pizzocaro potrebbe far parte della squadra poichè, causa alcune spigolature con l’esuberante Giulia Manzan, avrebbe declinato l’invito a schierarsi con la Lista del Sindaco.