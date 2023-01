SpaccioMalaccio Exxx…Polzive!!! I dipendenti non hanno voglia di lavorare: Cospalt chiude lo spaccio di Valvasone: Il sindaco Maurmair si scaglia contro Renato Zampa: Dipendenti pagati poco.

Gli abitanti di Valvasone non l’hanno presa bene. Una scritta irriverente apparsa su un cartello appeso all’esterno dello spaccio Cospalat del centro medievale in provincia di Pordenone che spiegava le ragioni della chiusura: “…Per mancanza di personale che abbia un minimo di voglia di lavorare dal 2 gennaio la Cospalat sospende l’attività…”. Il primo a replicare all’insulto verso la comunità friulana è stato il sindaco Maurmair che in rete ha reso noto: «Trovo che quel cartello sia stata una mossa per nulla elegante e, soprattutto poco rispettosa nei confronti di chi, fino a sabato scorso, ha lavorato in quel punto vendita, oltre che poco corretta verso il territorio, dove la cultura del lavoro è esemplare». Il sindaco è testimone diretto anche delle condizioni di lavoro difficili delle dipendenti: «Le ho viste io stesso indossare i guanti, perché i locali non erano riscaldati. Cospalat – ricorda il sindaco – è una realtà molto aggressiva sul piano della concorrenza e una delle leve per fare quadrare i bilanci potrebbe essere non pagare molto il personale. Ma queste sono solo mie supposizioni». Supposizioni che però sono supportate dai commenti in calce al brano del sindaco. Scrive un lettore: «Il personale lo trovano, gli fanno contratto di tre mesi e poi in quei tre mesi lo mettono nella condizione di andarsene. Uno, perché non è pagato; due, perché lavora in condizioni di sfruttamento; tre, perché lo trattano come una bestia con annesse telefonate da chilometri di bestemmie e offese se non si abbassa la testa al loro volere. Si informi signor sindaco, si faccia raccontare come funziona da quei dipendenti che sono andati via e mandi a controllare i locali di lavoro». La replica di Zampa è in difesa – “onde evitare di alimentare a mia volta la polemica, ho inviato un messaggio al sindaco in cui lo invitavo a informarsi prima di parlare”. Si fanno sentire invece alcuni collaboratori di Zampa: “Quanto da lei (il sindaco ndr) sostenuto è alquanto fuori luogo e pretestuoso, non abbiamo nulla da recriminare in fatto di stipendi, temperature dei locali o balle varie”.