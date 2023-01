PolverieraGoriziana Exxx…Polzive!!! Dopo Valvasone irrompe Zibernone. Il sindaco accusa gli italiani di essere “svogliati” e inetti al lavoro. “Meglio i migrantes che sono pronti a spaccarsi la schiena”. Bufera politica.

Cosa possono pensare gli alleati del centrodestra goriziano dopo le sparate di Rudy? Rudy molla il fiasco?

Ieri il cartello all’esterno del punto vendita Cospalat di Valvasone (Pn) in cui era annunciata la chiusura del negozio “a causa del personale che non vuole lavorare”. Oggi il sindaco di Gorizia accusa gli italiani (cameo sul Messaggero Veneto) di “svogliatezza” e tira una lisciata di pelo clamorosa ai migrantes che sono “pronti a spaccarsi la schiena“. Dichiarazioni terzomondiste alla Soumahoro che hanno scombussolato l’intero pianeta politico isontino. Bisiachi compresi. Conseguenze politiche imprevedibili, soprattutto con gli alleati Lega e Fratelli d’Italia, maniacalmente conservatori e difensori di tutto ciò che si muove sotto il Tricolore. Il tema post bagordi, è quello del reddito di cittadinanza. Un argomento che sta a cuore sia ai Patrioti che ai Leghisti. Ma “Rudy per sempre” va oltre e, forse perché gli è slittata la frizione, ha tuonato: «Interi settori economici non trovano personale, pertanto occorre accelerare il processo di formazione professionale dei richiedenti asilo per dimostrare agli italiani svogliati che il paese va avanti anche senza di loro (qui attenzione al passaggio-chiave). I migranti invece sono quasi sempre persone perbene, pronte a spaccarsi la schiena». In un sol colpo Ziberna polverizza Salvini (Prima gli Italiani) e Meloni (Grazie Italia). Anzi, “Rudy per sempre” rincara la dose ribadendo: «Oggi lo slogan Prima gli Italiani significa trovare manodopera anche straniera per le aziende italiane». Se non è un terremoto politico, poco ci manca. Tornando alle ragioni amministrative dell’appello del sindaco, va ricordato che il comune di Gorizia non ha ancora attivato nessuno dei percorsi previsti dalla legge “inclusione al lavoro” per i percettori di reddito di cittadinanza. Eppure sono passati già due anni dall’entrata in vigore della fase due del Reddito di Cittadinanza che coinvolge le Amministrazioni Locali. Dall’8 gennaio del 2020 secondo quanto stabilito dalla legge, i beneficiari del sussidio potranno essere chiamati chiamati a lavorare per il loro Comune, La novità che è stata introdotta in Gazzetta riguarda il coinvolgimento dei Comuni, che potranno servirsi dei percettori del Reddito di Cittadinanza per la realizzazione di progetti e lavori di pubblica utilità avviati all’interno del proprio territorio. Va da sé che nel comune di Gorizia sono diverse le persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e ben poche quelle che sono riuscite a trovare una occupazione, oppure ad essere chiamate a

frequentare corsi di specializzazione e/o di indirizzo al lavoro.

Al netto delle questioni burocratiche non si può negare che il botto più rumoroso di Capodanno lo abbia tirato Rudy, “Rudy per sempre”. O, come lui amorevolmente si fa chiamare: Dorolfo Ziberna.