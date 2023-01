LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Rivolta a Pasian di Prato: La Lega taglia i fondi alle piccole associazioni. I presidenti avvertiti il 27 dicembre. Il vice sindaco è il segretario particolare dell’assessore alle finanze Fvg.

Ironia della commedia pasianese: Il vice sindaco leghista Del Forno è il segretario particolare dell’assessore alle finanze della regione Fvg, Barbara Zilli, candidata nel collegio di Udine alle prossime regionali.

Il 2023 si apre nel peggiore dei modi per la comunità del comune di Pasian di Prato, sono stati tagliati tutti i contributi alle associazioni (una cinquantina). La giunta, per l’anno in corso, “valuterà” caso per caso a chi dare o meno il contributo, come il marchese del Grillo, ma per quest’anno nada. Nulla di nulla. E’ la novità del Friuli 2023 che si macchia di una pagina vergognosa rispetto al mondo dell’associazionismo locale. Una cinquantina di sodalizi del comune di Pasian di Prato tagliati fuori dai contributi mentre altri godono di un generoso occhio di riguardo in termini di finanziamenti per la gestione degli impianti sportivi. L’esempio del Palasport, affidato fino al 31 dicembre scorso all‘Asd Libertas, è lampante: il comune ha corrisposto a rendiconto della precedente annata 2021/22 €17.324 in aggiunta all’acconto di €. 46.197,34 già liquidato all’inizio dello scorso anno. Nella scaletta dei privilegiati scorrono i nomi dell’Asd Amatori calcio di Pasian di Prato; Amatori calcio di Colloredo di Prato e Asd Rugby di Pasian di Prato. Queste quattro associazioni hanno “prosciugato” il fondo del barile e alla cinquantina di associazioni locali, secondo i contabili della maggioranza, non è rimasto un boro. L’avviso del taglio alle erogazioni di contributi alle rispettive associazioni è stato inviato il 27 dicembre! Firmato dagli assessori: Paolo Montoneri (lista del sindaco Pozzo), Chiara Serra (Lega) e Caterina Gravina (eletta con la Lega e delegata alle associazioni). I presidenti si chiedono: “Con quale capacità amministrativa la giunta programma la destinazione dei contributi alle associazioni? Possibile che una simile decisione sia stata presa solo a 3 giorni dalla fine dell’anno? Va ricordato che le istanze erano state inoltrate entro il mese di aprile del 2022, corredate dal bollo di 16 euri cadauna. Perché i presidenti non sono stati avvertiti in sede di assestamento di bilancio? Solo una settimana fa l’amministrazione, con la presenza dell’assessore delegato (Gravina) coda di paglia, aveva organizzato un incontro con tutte le associazioni. Nulla era stato rivelato, poi la doccia fredda. Il comune non è stato in grado di recuperare 30/35 mila euri per premiare l’impegno dei volontari con un riconoscimento economico per la loro attività.

Pasiano malato, Friuli infetto.