BadNews Exxx…Polzive!!! Rogo di Pasian di Prato: Indagati il legale rappresentante della Cooperativa Aedis e l’addetto alla vigilanza.

“In relazione ai fatti accaduti a Pasian di Prato, nella comunità per minori stranieri non accompagnati gestita dalla Cooperativa Aedis, l’Ufficio ha aperto un procedimento penale per i reati di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime”. Sono i termini del comunicato diramato dalla Procura della Repubblica di Udine, a firma del procuratore Massimo Lia, relativamente alle indagini sull’incendio che, nella notte di venerdì 30 e sabato 31 dicembre, ha causato la morte di Ledjan Imeraj, 17enne di origine albanese, e gravi ferite a un 16enne di nazionalità ghanese compagno di stanza della vittima. “Dovendosi procedere ad accertamenti tecnici di natura irripetibile (autopsia sul corpo del minore deceduto e sopralluogo sull’immobile in sequestro) – rimarca la nota – sono stati iscritti nel registro degli indagati, quale atto dovuto al fine di garantire l’esercizio dei diritti della difesa, il legale rappresentante della Cooperativa Aedis e l’addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all’interno della struttura al momento dell’incendio”