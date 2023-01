LegaPolveriera Exxx…Polzive!!! Slittano a febbraio i congressi provinciali di Udine e Pordenone. Febbrili trattative per evitare scintille tra candidati nel capoluogo friulano. Il nodo Sacile.

Non c’è una ragione precisa, ma una cosa è (quasi) certa. I congressi provinciali della Lega di Udine e Pordenone sono stati rinviati al 18 febbraio (Udine) e al 4 febbraio (Pordenone). Al fine di comunicare tutti i dettagli congressuali è stato convocato un direttivo provinciale a Reana del Rojale per la prossima settimana. Firme da raccogliere per la presentazione dei candidati e luogo in cui si svolgeranno i lavori. Sembra che il rinvio sia stato reso necessario per tentare una ricucitura fra le anime impazienti della Lega friulana che rivendicano maggior attenzione verso i militanti e più dialogo. I nomi dei candidati del provinciale Udine sono quelli noti: Aurelia Bubisutti, Marilena Domini, Cristian Rosso, Alberto Guerra e Graziano Bosello. Alla cinquina potrebbe aggiungersi il nome dell’ex parlamentare Daniele Moschioni. Nulla è invece trapelato rispetto ai movimenti della sezione di Udine, ancora ingessata fra le due correnti principali che guidano il partito in città; quella di Franz, Battaglia, Basaldella e Ciani da una parte e quella di Laudicina, Cunta e Fontanini dall’altra. Il futuro delegato provinciale avrà il delicato impegno di compilare le liste per le regionali nella circoscrizione più numerosa delle 5 per le regionali. Per il segretario, o il commissario, di Udine la responsabilità sarà ancora più difficile per via della gestione delle due anime leghiste che si presenteranno alle elezioni comunali: La Lista Fontanini e quella della Lega. Anche a Pordenone, fanno sapere i vertici del Carroccio locale, è stata rinviata di un paio di settimane la data del congresso provinciale. Dalla prima ipotesi 22 gennaio si è passati al 4 febbraio. Nella destra Tagliamento c’è grande attesa per l’assemblea. I nomi dei favoriti, per ora, sono quelli del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove o, in alternativa, Enzo Dal Bianco già segretario provinciale e neo delegato della sezione di Polcenigo, due nomi molto vicini alla corrente Dreosto-Zannier. Anche nella destra Tagliamento il nuovo segretario dovrà occuparsi della lista per le regionali ma soprattutto sbrogliare il pasticcio Sacile dove l’attuale coordinatore provinciale Marco Bottecchia ha annunciato la sua candidatura a sindaco contro l’uscente Carlo Spagnol di Forza Italia. Dopo le elezioni regionali sarà convocato il tanto atteso congresso regionale. Nessuna novità su Gorizia e Trieste.