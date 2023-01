CuccagnaFriulana Exxx…Polzive!!! Il goloso rimborso dei consiglieri regionali friulani uguale a quello dei pordenonesi (3.500 euri). Quanti sono coloro che tireranno il fine mandato dopo una legislatura?

Per i consiglieri regionali Fvg l‘anno appena iniziato è quello dei bilanci e delle ansie da rielezione. Tuttavia, per chi non verrà eletto, c’è una sorta di buona uscita quantificata nell’importo dell’indennità mensile ricevuta (6.300 euri) moltiplicata per 5, gli anni della legislatura. Pertanto, coloro che non verranno eletti, riceveranno un “Tfr” pari a 31.500 euri. Leggermente inferiore a quella dei sindaci capoluogo di provincia che, per lo stesso meccanismo, ricevono 33.470 euri (Udine, Pordenone e Gorizia), mentre Trieste sale a 34.100 euri. Chi sono coloro che riceveranno il bonifico, dopo un solo mandato, causa mancata rielezione? Il tam tam serpeggia nei corridoi di palazzo Oberdan ed è stato l’argomento più dibattuto durante il cenone di San Silvestro. Alcuni consiglieri uscenti tremano, poiché fra una lista del presidente e due nuovi gruppi (Polo Liberale e Civica Fvg) in consiglio, le prossime elezioni lasceranno molti caduti sul terreno. Tuttavia i primi nomi di coloro che dovranno abbandonare il palazzo in virtù della demenziale norma che fissa il limite dei tre mandati consecutivi per i consiglieri regionali, si possono già fare. E sono quelli di Franco Iacop (a meno che non si candidi presidente), Enzo Marsilio e Mara Piccin. Per il terzetto il “Tfr” consiliare dovrebbe aggirarsi, nel totale dei 15 anni di consigliatura, attorno ai 90mila euri a testa. Gli altri nomi sono quelli dei 5 stelle: Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai. Per i pentastellati il loro regolamento prevede solo due mandati, pertanto, dovendo abbandonare il consiglio, riceveranno un bonifico di 63mila euri a testa. Una curiosità: nel 2018, con la vittoria di Fedriga e il cambio di maggioranza, ci fu un sostanziale ricambio di consiglieri, ben 39 su 49. Della legislatura precedente. Serracchiani, Riccardi, Bianchi, Sara Vito, De Anna, Revelant ricevettero la buona uscita calcolata su una sola legislatura. Quanti saranno stavolta i non eletti? Nel palazzo serpeggiano i primi nomi. Ma c’è un’altra golosità che rapisce le attenzioni dei consiglieri e degli aspiranti. E’ il cosidetto “Rimborso forfettario mensile (uno lo riceve a prescindere) per le spese di esercizio del mandato”. Il magheggio in favore degli udinesi e soprattutto per i triestini è strepitoso. Non c’è un calcolo chilometrico ben preciso, la disposizione è stata stabilita alla buena de diòs. Detto rimborso è quantificato in 2.500 euri per i consiglieri regionali residenti nel collegio di Gorizia e Trieste e di 3.500 euri per coloro che sono residenti nei collegi di Tolmezzo, Udine e Pordenone. Se 3.500 euri è considerato un rimborso congruo per chi deve partire da Tarvisio, da Tolmezzo o da Pordenone per raggiungere la sede consiliare di Trieste, è certo che per chi abita a Udine o dintorni il vantaggio è notevole. Lo stesso discorso vale per Trieste visto che i consiglieri del luogo potrebbero raggiungere la sede di piazza Oberdan in bicicletta. Va detto che il rimborso a forfait viene corrisposto a tutti i consiglieri, comunque. Una cuccagna regionale.