SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Lo spettro della cementificazione urbana sul vertice del PD di stasera. A Fagagna un terreno dell’assessora Zannier trasformato da agricolo in edificabile.

Come fare per decuplicare il valore di un terreno? se si mantengono buone relazioni in giunta e consiglio, nel giro di un minuto si ottiene il risultato. E’ quello che è riuscita a fare l’assessora del comune di Fagagna (centrosinistra) Anna Zannier. Una premessa.

Sulle pagine dell Messaggero Veneto di oggi, Andrea Valcic, già candidato sindaco a Udine, tira una lunga filippica alla classe dirigente del Friuli rispetto alla mancata attenzione verso il futuro della nostra regione. Nel merito, esalta l’attività del consigliere regionale Massimo Moretuzzo del “Patto per l’Autonomia” che, a detta di Valcic, è uno dei pochi a denunciare la mancanza di una “visione strategica” complessiva e porta come esempio la dissennata crescita, compiuta in questi anni, della cementificazione, della realizzazione l’elettrodotto di Terna e l’ipotesi sbarramento sul fiume Tagliamento. L’osservazione di Valcic non è trascurabile se trasferita nei travagli che sta vivendo il Pd di Renzo Liva in queste ore e che, non sapendo dove sbattere la testa, cerca una sponda con il Patto per l’Autonomia per candidare presidente Massimo Moretuzzo contro Fedriga. L’idea ha fatto esplodere un cortocircuito ad altissima tensione scoppiato in uno dei borghi friulani più incantevoli di tutta Italia. Nel consiglio comunale di Fagagna del 28 dicembre scorso è stata approvata una variante al piano regolatore. Una convocazione che ha irritato tutta la popolazione per via della delicatezza degli argomenti all’ordine del giorno e per la data che ha generato più di qualche sospetto: fra Natale e capodanno; per non parlare della stranezza dell’orario: ore 14,30. La seduta è stata abortita dalla diretta streaming sul canale you tube. Per la giunta di centrosinistra di Fagagna non bisogna disturbare il manovratore. Per quale motivo? Il magheggio era nell’aria e si è celebrato proprio durante quella seduta. Un terreno di proprietà dell’assessora Anna Zannier è stato trasformato da agricolo a edificabile. Nel giro di un minuto il valore dell’appezzamento si è moltiplicato di 10 volte. La giunta di centrosinistra di Fagagna tradisce i principi dei futuri alleati del PD ovvero il Patto per l’Autonomia.

Per dovere di cronaca occorre segnalare che l’oggetto è stato approvato grazie una “stampella” apparsa improvvisamente dai banchi dell’opposizione. I tre consiglieri di “Voliamo Insieme Fagagna” aveva chiesto di concedere l’edificabilità anche al terreno confinante con quello dell’assessora. Concessione negata mentre il consigliere della Lega Cecone aveva presentato un emendamento che toglieva l’edificabilità al terreno di Anna Zannier. Documento votato dal gruppo di “Voliamo Insieme Fagagna”. Ma non è bastato. La maggioranza, con l’avallo di un consigliere di opposizione, si è piegata al dio cemento. Fagagna infetta regione malata.