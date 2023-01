FratelliColtelli Exxx…Polzive!!! Il ministro Ciriani celebra lo sbrego dei patrioti in Friuli. A Martignacco (Ud) prenota Marchetti in lista per le regionali e avalla il nome del candidato sindaco. Casali verso il Terzo Polo

Pochi giorni prima di Capodanno, nel buen ritiro dei meloniani di Martignacco, si è tenuto un segretissimo vertice dei Patrioti organizzato dalla leader locale Catia Pagnutti. Fra i partecipanti spiccava la presenza del ministro Luca Ciriani, dell’ex sindaco Zanor, del commissario di Udine Luca Vidoni, l’ex assessora di Pasian di Prato Antonella La Monica, l’ex sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, accompagnato dal fedele Daniele Margherit e molti altri. Tema dell’incontro le comunali di aprile e le liste per le regionali. L’assenza dei vertici provinciali e regionali dei Benito Remix non ha fatto altro che confermare la viscerale divisione che i Patrioti accusano in Friuli. I termini più significativi emersi durante l’incontro sono quelli che il ministro Ciriani non farà mancare il suo appoggio a Marchetti, malgrado il severo brocardo di Fratelli d’Italia, per inserirlo nella lista per le regionali. Il ministro ha anche condiviso la proposta della delegata locale del partito, Catia Pagnutti, di puntare su una figura del luogo molto conosciuta e attiva nell’associazionismo come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. In alternativa potrebbe tornare in auge l’ex sindaco Zanor. Va ricordato che le comunali di Martignacco sono fissate per il 2-3 aprile e il sindaco Casali, pare sia costretto a candidarsi alle regionali con il Terzo Polo di Rosato, amico di Saro. Al posto di Casali dovrebbe tentare la corsa a primo cittadino l’ex presidente del Comitato “Sagre d’Avost”, Roberto Grion, dimessosi recentemente dalla carica. Tornando a Fratelli d’Italia, la responsabile Pagnutti rende noto di aver già pronte due liste, una civica e una di Fratelli d’Italia, ambedue molto “robuste” e ultra competitive. I patrioti sono in attesa delle decisioni degli alleati, Lega e i centristi. Mistero sul nulla osta al simbolo del partito da presentare alle comunali se arriverà il timbro direttamente da Roma o da Cervignano. Profumo di ricino sull’asse Pordenone-Roma-Udine