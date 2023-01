VoltoSinistro Exxx…Polzive!!! Il PD allo sbando tenta di agganciare i 5 Stelle. Tra i punti del programma, educazione sessuale a scuola e diritti Lgb. Il Terzo Polo li scarica.

Il PD friulano si ispira ai laziali. Pare di sì poiché Alessio D’Amato, candidato del PD alle regionali Lazio, ha reso noto che da parte sua “le porte al movimento 5 Stelle sono sempre aperte”. Aggiungendo: “Se Donatella Bianchi (candidata M5Stelle) volesse fare un ticket, per me sarebbe cosa gradita”. A quel punto Calenda ha sbattuto la porta. The end.

A giudicare dal resoconto apparso oggi sul “Messaggero Veneto” rispetto alla riunione di direzione regionale del partito di Renzo Liva svoltasi ieri sera a Ronchi dei Legionari (Pd), emerge un clamoroso e significativo elemento politico. Il partito di maggioranza del centrosinistra Fvg non avrà un suo candidato presidente per le regionali né un candidato sindaco per il comune di Udine. Franco Iacop e Paolo Coppola non scaldano i cuori dei “Democratici” e il povero Venanzi è stato rosolato dai vertici regionali dei Dem. Va da sé che il malcontento, a poche settimane dalle scadenze elettorali, sale di livello. Un esponente di lungo corso riferisce: «Va bene un esterno o un civico, ma Moretuzzo, per esempio, che valore aggiunto porta? De Toni a Udine è già diverso». Questo in sintesi lo spartito interpretato in direzione ieri sera, cui vanno aggiunti i tentativi di agganciare i 5 Stelle anche se il negoziato dovesse portare alla compromissione dei rapporti col Terzo Polo-Cittadini. Per converso spuntano alcuni punti programmatici che le ali estreme della sinistra hanno presentato al PD: Riconoscimento dei diritti della comunità Lgtb, la lotta alla omolesbobitransfobico e l’attivazione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Il tempo stringe e la palla ora è finita nelle mani di Conte, spetta a lui dare le ultime indicazioni al coordinatore regionale Fvg Luca Sut.