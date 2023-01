PordenoneRimpastone Exxx…Polzive!!! Loperfido cede ad Alberto Parigi la poltrona di vice sindaco. Entra una donna in giunta. L’esecutivo passa da 4 a 6 assessori di Fratelli d’Italia. I patrioti in pressione sul sindaco di Reana del Rojale.

Novità sulla diligenza di Fratelli d’Italia nel cui salottino tricolore salgono l’assessore di Pordenone Alberto Parigi e una donna. I nuovo ingaggi sono stati determinati dalle dimissioni dalla carica di vice sindaco del parlamentare Emanuele Loperfido. Abbandonerà il ruolo di vice ma resterà saldamente in consiglio. Al suo posto subentrerà Parigi e una nuova figura femminile farà il suo esordio in giunta. Ambedue hanno annunciato che si iscriveranno al partito di Giorgia Meloni. La presenza di Fratelli d’Italia nell’esecutivo di Pordenone passerà così da 4 a 6 assessori. Il neo deputato ha assicurato che non farà mancare il suo impegno per la città, soprattutto nel settore del commercio: «Inutile negare la crisi generalizzata che viviamo. Siamo stati e siamo però propulsori di stimoli, penso alla legge dei Distretti del Commercio (Bini). Non sparirò». Questo rimpasto non sarà certo l’unico della giunta Ciriani. C’è molta attesa anche per capire le intenzioni di Cristina Amirante, pluripreferenziata alle ultime comunali, visto che i rimbalzi del Friuli Occidentale danno per certa una sua candidatura alle regionali. Ma il comune di Pordenone non è l’unico interessato a rivoluzioni o elezioni anticipate. I vertici di Fratelli d’Italia provinciali stanno spingendo Emiliano Canciani, sindaco di Reana del Rojale, a candidarsi alle elezioni regionali. Dal palazzo comunale danno per certa la sua candidatura che andrebbe a sommarsi a quella del concittadino Edy Morandini. In realtà la zona del Rojale è sempre stata generosa coi candidati, si pensi, per esempio, a Iacop e Morandini. Il tempo stringe e al sindaco uscente spetta la decisione sulla data delle dimissioni. Decisiva per andare al voto il 2 aprile (dimissioni il 9 gennaio) oppure rinviare tutto al 2023 (dimissioni il 29).