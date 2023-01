VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! L’anno nuovo dei birbanti: I peracottari della Kronospan chiedono un risarcimento danni di 100mila euri a Leopost. Il corifeo Cenedella affida la pratica ai titolari di uno studio legale condannato per calunnia.

L’amministratore unico di Kronospan spa, Massimo Cendella si è rivolto allo studio legale Tutino di Udine per trascinare Leopost in Tribunale. Secondo il dirigente al soldo degli austriaci, su queste pagine sarebbero apparsi articoli diffamatori contro la Kronospan e l’amministratore stesso. Nell’udienza del 13 dicembre scorso, il Tribunale di Udine ha ammesso la richiesta di risarcimento di “presunti” danni da parte degli austriaci, pari a 100mila euri. Prossima udienza fissata per l’11 aprile 2023. Lo studio legale Tutino, cui Cendella si è rivolto, ha reso noto che: “I fatti sono riferiti a pubblicazioni contro la Kronospan e l’amministratore legati all’ampliamento aziendale che prevederebbe (condizionale??? Ndr) la realizzazione di un nuovo impianto e l’avvio al lavoro di oltre 120 nuove risorse”. L’avvocato della parte lesa è Francesca Tutino dello studio Tutino di Udine al centro di una curiosa vicenda che ha destato non poca sorpresa tra il mondo forense udinese. Nell’anno appena trascorso la Corte d’appello di Trieste aveva confermato la responsabilità penale di Santo Tutino, avvocato di 70 anni e padre di Francesca, a 1 anno e 6 mesi di reclusione (sospesa con la condizionale) per concorso in calunnia ai danni di tre finanzieri (erano stati accusati di perquisizione abusiva nel loro studio). Al figlio Simone, consulente del lavoro, è stata confermata la condanna a 1 anno e 6 mesi (pure sospesa con la condizionale) inflitta dal giudice di primo grado. Fece scalpore l’accusa verso i due “compari” da parte del Pubblico Ministero Panzeri: «…una chiara impronta ritorsiva». Con queste credenziali gli austriaci chiedono al giudice un risarcimento di 100mila euri. Nel frattempo, sul fronte Kronospan, emergono magheggi sorprendenti legati ad alcune autorizzazioni. L’azienda sanitaria di Pordenone, in data 16 novembre 2022, aveva certificato le due aziende Kronospan e Silva come insalubri. Con una tempestività sospetta, solo 2 giorni prima (2 giorni prima) la regione per tramite dell’ingegner Gabrielcig ha ritenuto di rilasciare l’illeggittima autorizzazione integrata ambientale a Silva.

Leopost è difeso dall’infaticabile avvocato Rossana De Agostini. L’udienza Kronospan dell’11 aprile è preceduta da altre convocazioni in Tribunale: Azienda sanitaria di Udine (il DG Caporale); Informest (Dijust), De Monte (Sores), ex assessore Follador (Tarcento). Buon anno amici, e grazie per i suggerimenti già ricevuti dai lettori: Tentare di recuperare i 100mila verdoni con l’attività di clochardismo. Olé.