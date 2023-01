Per non cadere nella retorica della speranza, abusata dai potenti in questi giorni di festa, c’è un altro modo di “sperare”, quello indicato da S. Agostino, il quale diceva che la Speranza aveva due figli che si chiamavano Sdegno e Coraggio.

Il primo per non abituarsi alle cose peggiori, il secondo per combattere le cose peggiori con l’azione. Se non si agisce, lo sdegno diventa un esercizio sterile, senza senso e la speranza inutile. Buon anno.