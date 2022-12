VentiVentitrè Exxx…Polzive!!! Buon anno lettori. Cin Cin coi birbanti di Leopost-RadioBadile e Badilante. Il ’22 è stato ricco di petardi, il ’23 sarà illuminato dalle formidabili novità in arrivo.

Col nuovo anno la testata giornalistica di Leopost compie tre anni, come il 3 del ventitrè e sarà inevitabile mettere in piedi la seconda festa dell’archiviazione. Colonna sonora David Bowie interpretata dai ragazzi di “Stage Bowie”. Dibattito sullo stato dell’informazione e menù badilante. Perciò, cari lettori, cari curiosi, cari politici, cari imprenditori, care puledre, cari persecutori, cari querelanti, cari Pubblici Ministeri, cari avvocati e caro Tribunale di Udine, buon anno a voi tutti. Nel breve video, non c’è trucco, solo un’ innocua veletta indossata al volo per fare il cin cin. I birbanti, com’è noto, non amano nascondersi dietro falsi nomi, false immagini o ricorrere a stratagemmi infantili per mascherare le proprie frustazioni. Gli autori di queste pagine sono maturati sotto il segno di Pasolini: «Bisogna esporsi, la chiarezza del cuore è degna di ogni scherno, di ogni più nuda passione». Olé.

Quello passato è stato per noi, l’anno dei record. La cronaca politica intrecciata alla nera e a quella porcellona dell’estate ha fatto salire le visite a cifre altissime. In alcuni casi (politiche, purtroppo gli incidenti e le scappatelle) gli accessi hanno toccato le ventimila unità al giorno. Ma la rete è impaziente, va alimentata quotidianamente, perciò Leopost, malgrado gli austriaci della Kronospan abbiano chiesto un risarcimento danni di 100mila euri, verrà affiancato da un nuovo strumento, spirtato e agilissimo. Tutto è ancora top secret. Intanto Buon anno a voi tutti. Scrivete senza pietà: «radiobadile@gmail.com». Ci attende un 2023 ricco di appuntamenti. Le regionali, le comunali, i concerti, gli intrattenimenti, lo sport, le puledre, i malati di figa e tante notizie. Merci.