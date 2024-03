ZenoTurboTreno Exxx…Polzive!!! Girandola di sospetti sulle dimissioni improvvise di D’Agostino. Chi si vuole impallinare? A Trieste è già iniziato il balletto dei nomi. I perfidi: Perché nuovi?

Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità portuale di Trieste e Monfalcone ha inviato ieri, venerdì, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le proprie dimissioni. Il suo incarico scadeva il 15 dicembre di quest’anno. Resterà alla guida dell’autorità fino al mese di giugno. A Telequattro ha precisato di voler abbandonare la presidenza per questioni familiari e per dedicarsi alla moglie e ai due figli. «Ci tengo a precisare – ha ribadito in una nota ufficiale D’Agostino – che la mia decisione trae origine da necessità di natura esclusivamente familiare. Ci sarà ancora tempo nei prossimi mesi per i bilanci finali e i saluti ai lavoratori, cittadini e a tutte le rappresentanze della società civile. Voglio intanto esprimere gratitudine alle istituzioni che hanno riposto in me la fiducia e che mi hanno consentito di svolgere serenamente l’incarico. Ringrazio il ministro Salvini per aver accettato la mia richiesta e il viceministro Rixi, che è stato punto di riferimento per ogni azione portata avanti insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia con il presidente Fedriga e tutti gli enti del territorio». Pur se le precisazioni sono da ritenersi legittime, negli ambienti della politica regionale le modalità con cui il presidente ha comunicato le proprie dimissioni, hanno destato più di qualche sospetto. Va ricordato che nel catalogo dei favoriti era finito anche il nome della sindaca di Monfalcone Anna Cisint (da ieri con la scorta) che ora, con questa mossa può ritenersi tagliata fuori. Ma vi sono altre sorprese che la rete ha prontamente colto. Un triestino che conosce molto bene le dinamiche del golfo ricorda: «D’Agostino si è dimesso. Avanti con i nomi. Perché nuovi? Qualche anziano con esperienza da non gettare alle ortiche? Ho una idea. La dico in privato». I suggerimenti a Fedriga forse sono già arrivati, anche perché “il presidente dell’Autorità portuale è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto ministeriale, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale”.