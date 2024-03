AltoAppalto Exxx…Polzive!!! Finisce in Procura il caso della raccolta differenziata a Udine. Le anticipazioni di leopost del 2019. 4 indagati per l’appalto da circa 10 milioni di euri per la raccolta rifiuti. Ipotesi di frode.

L’indagine della Procura è concentrata sui rispetti contrattuali del servizio da 9,3 milioni di euri per tre anni, vinto dalla ditta siciliana di Antonino Onofaro. L’ipotesi di reato è frode nelle pubbliche forniture. Nel registro degli indagati sono marcati i nomi dell’allora direttore generale, Massimo Fuccaro; il presidente dell’epoca, Alessandro Cucchini; il direttore dei servizi operativi Marco Botosso e il responsabile unico del procedimento di gara, Giampiero Zanchetta. Ai 4 sono stati notificati gli avvisi di garanzia. Il titolare della ditta che ha vinto l’appalto non è indagato. Nel mese di ottobre del 2019 su queste pagine si riportava: “…Cosa c’è sotto? (i ritardi della partenza del servizio). Doveva partire con ottobre ed è stato prorogato a dicembre, c’è un ricorso in piedi e la gara d’appalto, 9 milioni e 300mila euri di valore per 3 anni è stata prorogata per ben due volte: il 06/09/2019, posticipata una prima volta al giorno 09/09/2019 ed in seguito ulteriormente posticipata al giorno 18/09/2019. Nessuno voleva partecipare, alla fine sono arrivati solo due plichi, una ditta di Messina e l’altra di Torino, rispettivamente: ONOFARO ANTONINO S.R.L. e TEKNOSERVICE S.R.L. Come mai non c’è interesse per l’appalto? Si sussurra che Fontanino-Netturbino abbia fatto pressioni sulla NET per far contenere i costi del nuovo servizio. Strozzare il più possibile, visto che il servizio agli udinesi costerà il 20% in più. Ci sono da maneggiare circa 230mila bidoncini all’anno. Chi si prende la briga di lavorare in perdita? E come sarà svolto il servizio affinché le ditte ci guadagnino? Chi vincerà l’appalto a quali risorse di “provata” esperienza nel settore si affiderà?”. Il consigliere Liano annotava: “Non era necessario esternalizzare ulteriormente il servizio. Vigileremo anche su questo – osservava Liano – in attesa di ottenere le risposte alle nostre interrogazioni per i cittadini e per i lavoratori che con ansia aspettano il loro destino”.

Poi c’è stata la segnalazione del sindaco Fontanini proprio sulla ditta Onofaro. Da leopost: “Nel marzo del 2016, da presidente della provincia, aveva contestato all’Onofaro una violazione sul trasporto dei rifiuti e svolgimento di attività non autorizzata in un’area di San Leonardo. La giunta provinciale Fontanini aveva ingiunto all’imprenditore il pagamento di 7.700,00 euri di sanzione amministrative. Il 6 febbraio 2017, il Tribunale di Udine condannò la ditta di Onofaro alla pena di 4.000 euri di ammenda perché, come titolare dell’omonima impresa, aveva effettuato un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata a San Leonardo (Ud) in località Cemur in un periodo compreso fra il mese di settembre del 2012 e il 29 aprile 2013, data di sequestro dell’immobile per lo stoccaggio non autorizzato. Antonio Onofaro aveva fatto ricorso avverso il Tribunale di Udine e nel gennaio del 2018 la Cassazione lo aveva dichiarato inammissibile. Tornando ai fatti di ieri, per la Procura, il sistema fu effettivamente modificato in corso d’opera, in particolare nella frequenza della raccolta di alcuni materiali e le modalità.