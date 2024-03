SalviniPistolini Exxx…Polzive!!! Dopo la Sardegna il Capitano è sempre più arrostito. In Veneto è il caos. Da Re dà la Lega al 5,5%. I Big leghisti (Zaia, Giorgetti, Molinari e Fontana) acclamano Fedriga al posto di Salvini. No al fascistoide Vannacci in lista.

Nel paio di interviste che il presidente Fedriga ha rilasciato questa settimana ai quotidiani del gruppo Nem (Il Piccolo; Messaggero Veneto; La Nuova di Venezia…), alla domanda sulle voci di una possibile sua investitura a segretario del partito, la risposta è sempre stata no. Non ci pensa perché vuole concentrarsi sulla regione. In realtà il nome di Fedriga al posto di Salvini è cosiderato come ipotesi gradita da tutto il vertice di via Bellerio. A livello nazionale ne hanno parlato “Il Corriere della Sera”, “Repubblica”, “Il Gazzettino”, “La Stampa”, “Domani” e oggi, arriva sull’argomento, il settimanale “Sette” de Il Corriere. Salvini è sulla graticola per via del magrissimo risultato in Sardegna; per le drammatiche prospettive in Abruzzo e per i petardi che stanno esplodendo in Veneto. L’europarlamentare Da Re, iscritto al partito dal 1982, ex sindaco di Vittorio Veneto spara a zero su Salvini: “Il 9 giugno assisteremo a un disastro annunciato. Un sondaggio interno dà la Lega al 5,5%. Il giorno dopo Salvini si deve dimettere”. In Veneto, come in Lombardia, la Lega è nella bufera. E con lei, il suo leader Salvini. Per questo motivo a Roma, nei quartieri alti, si fa sempre più insistente il nome di Fedriga. Ne dà contezza oggi l’inserto settimanale del Corriere della Sera, “Sette”. Un brano: «Nelle penombre di Montecitorio e dentro le redazioni dei giornali, nei vicoli dietro Palazzo Madama e nelle trattorie dove i politici cenano a cacio e pepe, è tutto un Fedriga di qua, Fedriga di là. Tu guarda se stavolta non toccherà davvero a Fedriga, si ripetono cronisti e parlamentari, mestatori di professione e biechi portaborse, ciascuno con il suo bel sondaggio riservato, ogni sondaggio sempre con una sfumatura di percentuale in più o in meno, ma – da almeno un paio di settimane – pure sempre con la Lega ormai stabile intorno all’8%: e se a giugno, alle Europee, finisse davvero così, e senza nemmeno osare immaginare un sorpasso di Forza Italia, è chiaro che per Matteo Salvini sarebbe un disastro, un tonfo clamoroso. Tutti siamo abbastanza concordi nel pensare che, per brutale istinto politico, e perversa abitudine, forse la prima reazione del Capitano potrebbe essere quella di far saltare il banco, il governo, un botto e via. […] Nello scenario alternativo – possibile, ma improbabile – c’è Salvini che, a capo chino, si dimette. Ve lo immaginate? La verità è che, in caso di sconfitta elettorale, tutti i big leghisti (da Zaia a Giorgetti, da Fontana a Molinari) si volterebbero verso Fedriga. Il quale – dicono – saprebbe essere equilibrato e anche determinato, portandosi addosso solida esperienza (un decennio da deputato, prima di mettersi a governare – e bene – il Friuli), forza fisica ed entusiasmo (ha solo 43 anni) e un’amicizia con Meloni, che così smetterebbe di considerare la Lega come il suo più temibile avversario politico. Fedriga, secondo l’establishment del Carroccio, restituirebbe poi alla Lega un ruolo antico, ben distante dagli argomenti fascistoidi contenuti nel libro del generale Vannacci (che Salvini, invece, adora)».