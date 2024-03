UdineFarWest Exxx…Polzive!!! La città circondata dalle BabyGang, residenti impauriti e i negozi chiudono. L’opposizione graffia: invece di un manager della sicurezza, il sindaco assume un tecnico del commercio. Udine caso nazionale: Domani alle 12 una troupe di Retequattro in piazza Duomo.

A Udine è emergenza Baby-Gang. Ma il centrosinistra si preoccupa del manager del commercio nel momento in cui i negozi, per timore di furti e saccheggi, in alcune zone della città chiudono alle 18 e i dati dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa di Confcommercio nazionale registrano a Udine un calo del 20% nel commercio al dettaglio del centro storico (da 564 a 448 imprese, -116) e del 15% nell’area non centrale (da 403 a 343, -60). Un bagno di sangue. Tuttavia ieri è stato presentato a palazzo D’Aronco dalla Camera di Commercio, da Confcommercio e dal vice sindaco Venanzi, il professionista che dovrà risollevare le sorti della città. Si tratta di Guido Caufin che riceverà un compenso di 100mila euri per due anni. Sul punto l’opposizione picchia duro attraverso il consigliere di Fratelli d’Italia Nello Pittioni. “In un momento in cui in città c’è un’emergenza sicurezza, la maggioranza presenta il nuovo manager. Secondo noi invece, la priorità dev’essere la sicurezza, De Toni dovrebbe istituire la figura del manager della sicurezza. Alle condizioni attuali cittadini ed esercenti hanno una percezione di angoscia, non si sentono tranquilli. E’ una questione di priorità – rileva Pittioni – prima la sicurezza, poi il resto. Quello che è successo in questi ultimi giorni è gravissimo. Le risse e la coltellata ricevuta da una persona la settimana scorsa devono far riflettere. Le continue retate delle forze dell’ordine non bastano più. Serve altro. Un progetto mirato e strutturale». Domani i riflettori di Retequattro sulle macerie udinesi.