DeusAmadeus Exxx…Polzive!!! Il mattatore di Sanremo stregato dal covo bianconero di via Poscolle a Udine. Ieri sera ospite con l’ex Dg Pierpaolo Marino della pizzeria Biffi di Diego Giordano.

L’uomo dei record sanremesi e tifosissimo dell’Inter è stato ospite ieri sera della pizzeria “Biffi” di via Poscolle a Udine. Era accompagnato dall’ex DG dell’Udinese calcio Pierpaolo Marino e dalle rispettive consorti. Non è la prima volta che il presentatore visita Udine, ci torna sempre volentieri, ma questa volta, un pò per ragioni calcistiche, un pò per gli amici, Amadeus si è tuffato nella grigia pianura friulana dove la pioggia leviga i capelli e la squadra dell’Udinese è sull’orlo del cieco fiume. Poco importa, i clienti del covo bianconero del “Biffi” hanno riservato al campione dei record sanremesi, un’accoglienza olimpionica. Ha fatto i complimenti al titolare del ristorante, Diego Giordano, per l’eleganza del locale, la qualità dei piatti e del servizio. Primo in classifica, come l’Inter. Un locale da capitale europea. Per onorare la visita del famoso personaggio, il titolare del Biffi gli ha regalato una serie esclusiva di cravatte di sua produzione realizzate in un laboratorio di Avellino. Mancava quella a colori nerazzurri, ma ha promesso ad Amadeus che ne farà realizzare un paio solo ed esclusivamente per lui. Quando l’Inter vincerà lo scudetto.