UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Retequattro in città per studiare il fenomeno delle baby gang. La vice presidente del Comitato: “Le autorità ignorano il fenomeno. Chiediamo intervento dell’Esercito”. Nuovi episodi di aggressioni in galleria Bardelli, terminal studenti e Corte del Giglio. Clamoroso: per l’udinese menato dagli stranieri 15 giorni fa è scattato il Daspo.

Sara Rinaldi è la vice presidente del Comitato “Udine Sicura”, sodalizio nato spontaneamente alcuni mesi fa per sollecitare istituzioni e società civile ad alzare il livello di attenzione rispetto al fenomeno delle “Baby gang” e della deriva delinquenziale a Udine. Da lei è partito l’impulso di fare qualcosa rispetto al pericolo che corrono esercenti e cittadini del centro storico di fronte alle scorribande degli stranieri. Il fenomeno è ormai dilagante, fuori controllo e i fatti di cronaca registrati in questi ultimi mesi, hanno assunto una dimensione nazionale al punto che in città oggi è giunta una troupe di Retequattro (Fuori dal Coro) per approfondire il tema. La vice presidente, interpellata dall’inviata Serenella Bettin, ha osservato: “Non siamo tranquilli, per noi esercenti anche fare 200 metri da soli nella centralissima via Mercatovecchio c’è da avere paura. Le istituzioni ignorano il problema, anzi, per loro non esistono baby gang. E noi invochiamo la presenza dell’Esercito”. A testimonianza che le ragioni del Comitato sono solide, ieri sera si sono verificati altri episodi di una certa gravità nel capoluogo friulano. Uno in galleria Bardelli, dove un gruppo di giovani è stato circondato da un’altra gang; un ragazzo è stato minacciato e derubato del capospalla al terminal studenti. Minacce e richieste di danaro sono state denunciate in rete e avvenute in Corte del Giglio e in via Monsignor Nogara. Un declino che la città, a memoria d’uomo, non aveva mai conosciuto. Gli esercenti si barricano nei negozi e gli affari vanno a picco. A condividere la protesta della vice Sara Rinaldi erano presenti alcuni esponenti del Comitato “Udine Sicura” fra cui Marcello Vantaggiato, Luca Pertoldi e Marco Bernardis. Ma lo sconcerto maggiore, emerso durante il servizio di Retequattro è quello relativo al drammatico episodio accaduto una quindicina di giorni fa in via Poscolle di fronte al “Ginger Bar”. L’uomo che è stato aggredito da una gang di 4 stranieri e che ha ricevuto una pugnalata al torace, è stato raggiunto da un “daspo” per eccesso di legittima difesa. Una vicenda che ha dell’incredibile e che i componenti del Comitato commentavano oggi con amarezza.