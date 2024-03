TaccagnoFriulano Exxx…Polzive!!! La UilFp scoperchia lo scandalo del mancato pagamento delle indennità di ordine pubblico agli agenti della Polizia Locale. Come possiamo garantire la sicurezza se De Toni non ci paga? Udine nel caos. Annunciato lo stato di agitazione. Le baby gang danzano. Il sindacato della Cgil non pervenuto.

Udine sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua storia. Irriconoscibile. Episodi di violenza, furti, aggressioni sono ormai all’ordine del giorno. Il quadro non è dei migliori ed ha assunto una ribalta nazionale visto che in città è arrivata anche una troupe di Retequattro a riprendere il Far West friulano. Tuttavia le priorità della maggioranza De Toni sono altre e l’argomento sicurezza non rientra nelle misure urgenti da affrontare. Lo si capisce dalla clamorosa indagine che il sindacato UilFp ha condotto nel capoluogo friulano rispetto alle indennità di ordine pubblico del personale della Polizia Locale. Se c’è un problema sicurezza forse la ragione va anche ricercata nella poca attenzione che il delegato al personale (il sindaco De Toni) riserva agli agenti. Basti solo pensare che nei primi due mesi dell’anno il personale del Comando della Polizia Locale di Udine ha effettuato ben 228 servizi/persona di Ordine Pubblico senza che gli agenti ricevessero un boro. Per la UilFp del segretario Stefano Bressan «Ogni qual volta viene organizzata una manifestazione che interessi la Pubblica Sicurezza e quindi l’Ordine Pubblico (sportiva, politica, etc) che richieda un controllo particolare riguardo ad una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità (migranti, assembramento nei locali, partite di calcio, di basket etc.), il locale Questore attraverso l’Ufficio di gabinetto emette delle Ordinanze con le quali dispone l’utilizzo di determinati contingenti di personale delle varie forze di polizia in cui è compresa anche la Polizia Locale. Nel dispositivo – ricorda Bressan – è riportato testualmente che “al personale suddetto spetta l’indennità di ordine pubblico per le ore prestate di effettivo servizio”». Da quanto tempo non vengono liquidate le indennità agli agenti della Polizia Locale di Udine? Per questo motivo la UilFp, intende segnalare il mancato pagamento delle indennità di “Ordine Pubblico” (previste per legge) di spettanza agli operatori della Polizia Locale del Comune di Udine e sottolineare la stranezza di un Ufficio Gestione Economica del Personale comunale che ha comunicato diverse volte agli uffici della Polizia Locale di Udine che gli importi di Ordine Pubblico non possono essere anticipati dalle casse Comunali così come invece avviene per altri tipi di casistiche (straordinari elettorali, tra i tanti). Una situazione che ormai si è indurita e che si sta protraendo da troppo tempo. Ancora la UilFp: «L’amministrazione comunale non sta intervenendo in alcun modo: il Sindaco di Udine ha voluto tenere per sé la delega/gestione del personale comunale senza nominare un assessore a ciò dedicato ed il disastro conseguente a questa scelta nefasta è oramai sotto gli occhi di tutti. I rapporti con le OO.SS. e la RSU del Comune di Udine – ribadisce Bressan – sono ai minimi storici, considerato che c’è stata la rottura totale dei rapporti tra i rappresentanti dei lavoratori ed il Sindaco a causa del suo conclamato disinteresse per i suoi dipendenti (non risponde alle richieste e/o alle segnalazioni delle OO.SS. e della RSU». Una polveriera che potrebbe scoppiare da un momento all’altro con la Cgil del segretario Fortin (già noto a Leopost) che ignora letteralmente il problema. C’è il rischio paralisi del servizio poiché in UilFp fanno sapere che «Nel caso in cui non vi sia un intervento deciso da parte dell’Amministrazione Comunale con lo sblocco delle somme dovute agli operatori della Polizia Locale del Comune di Udine già con la prossima mensilità, la scrivente OO.SS. si vedrà costretta a proclamare lo stato di agitazione del personale della Polizia Locale del Comune di Udine ed avviare tutte le procedure previste per legge a tutela dei diritti dei lavoratori». Dalla parte di quali lavoratori si schiera la Cgil?