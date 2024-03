IsontinoTitino Exxx…Polzive!!! A Isontina Ambiente (presidenza centrodestra) riesce ciò che non è riuscito al IX Corpus. Nella selezione per assunzione di un impiegato, la lingua slovena è un titolo di preferenza. I Benito Remix sul piede di guerra. Zorzenon interroga Ziberna. Cisint in silenzio.

L’isontino e la città predestinata a capitale della cultura (Go!2025) colpiti da un cortocircuito amministrativo che incendia anche il Calvario, quel monte che ne ha viste di tutti i colori. Il primo scivolone che ha sbalinato la comunità bisiaca è relativo all’ampolloso progetto del distretto del commercio denominato “Città di Gorizia”. Si tratta del manager, figura che sembrerebbe determinante per lo sviluppo dell’area (vedi Udine dove venerdì scorso è stato presentato il guru), il cui bando aveva come data ultima di presentazione delle domande il 31 dicembre scorso. Le selezioni sono state sospese ed il procedimento annullato a causa di un errore materiale. Chi è il responsabile dello strafalcione? chi ha voluto ricorrere a un professionista esterno? Possibile che in un comune capoluogo nessuno sia in grado di elaborare le linee guida di un concorso? Se ne parlerà ai primi di marzo. Intanto il tempo corre e l’appuntamento con Go!2025 è dietro l’angolo e le malelingue infilano la lama. Era forse un bando cucito su misura di un apicale di Confcommercio? I nomi girano e quello più gettonato è M.P.

Sul secondo caso, c’è una puzza di bruciato che impesta tutta la valle. Si tratta di un concorso le cui modalità sono finite sotto i riflettori del consigliere comunale di Gorizia con delega al commercio, Alessio Zorzenon di Fratelli d’Italia. Il 1° febbraio scorso la società “Isontina Ambiente” (presidenza di centrodestra con alla guida il goriziano Giulio Tavella), partecipata da 25 comuni il cui socio di maggioranza è quello di Gorizia, ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di un impiegato amministrativo. Il termine di presentazione delle domande era il 23 febbraio scorso. Alcuni aspiranti sono rimasti interdetti da un passaggio contenuto nei termini della domanda, quello in cui si fa riferimento ai “titoli di preferenza per la selezione“. Al punto 4 si legge: Conoscenza scritta e parlata della lingua slovena. Di fronte a questo insulto al Tricolore e al Patriarcato di Aquileia, anche il Calvario (inteso come monte) si è ribaltato. E per tale requisito il consigliere di Fratelli d’Italia Zorzenon, ha tirato fuori il randello e lo ha mostrato al sindaco di Gorizia Ziberna sotto forma di interrogazione. Il Benito Remix isontino pretende di essere informato riguardo alle «ragioni per cui vi è un evidente privilegio concorsuale destinato alla conoscenza della lingua slovena scritta e parlata tanto su quella italiana quanto su quella friulana, comunemente in uso in una buona parte della ex provincia che nemmeno viene considerata eventualmente come titolo di preferenza». Il delegato al commercio chiede «per quali ragioni l’uso della lingua slovena è necessario, al punto da valere più di una laurea magistrale di 5 anni con votazione 110/110 con lode, per l’espletamento di funzioni impiegatizie di livello basico (diploma di maturità quinquennale). Perché non viene prevista, contrariamente al mood operativo di ISA AMBIENTE la conoscenza della lingua friulana ed anche di un’altra lingua straniera, come l’inglese ad esempio, che potrebbe essere molto utile in un ambito internazionale o con una forte presenza di cittadini extracomunitari come a Monfalcone». Va detto che la società “Isontina Ambiente” gestisce i contratti del servizio ambientale ossia raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in venticinque comuni della provincia di Gorizia (Capriva, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Monfalcone, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Lorenzo Isontino, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco e Villesse) e in tre comuni della provincia di Trieste (Duino – Aurisina, Sgonico, Monrupino). I comuni riconosciuti come “friulanofoni” sono: Capriva del Friuli; Cormòns; Doberdò del Lago; Dolegna del Collio; Farra d’Isonzo; Fogliano-Redipuglia: Gorizia; Gradisca d’Isonzo; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d’Isonzo; Sagrado; San Lorenzo Isontino; Villesse. Nulla da fare, per il presidente Tavella il feeling con la Slovenia prevale sulla terra degli amici friulani. A dire il vero nemmeno da Monfalcone si sono levate voci in difesa dell’Orgoglio nazionale che ad ogni 3X2 la sindaca non smette di ricordarci. Gorizia infetta, regione malata.