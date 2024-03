CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Non decollano i quotidiani che fanno da trombettieri a Enrico Marchi. A pochi frega della sua battaglia contro Luigi Brugnaro e le tasse d’imbarco aeroportuali. Profondo rosso a dicembre per le edizioni cartacee di Messaggero Veneto e Il Piccolo. Sprint di Repubblica; Corriere primo quotidiano in assoluto.

Su “Il Foglio” di sabato scorso è apparso un affresco molto dettagliato di Enrico Marchi, il presidente del gruppo Save che ha messo in piedi la cordata di imprenditori (una “maggioranza Ursula” l’ha definita) che a novembre del 2023 ha acquistato le sei testate del Nordest del gruppo Gedi: Il Mattino di Padova; La Tribuna di Treviso; Il Messaggero Veneto; La Nuova di Venezia; Il Piccolo e Il Corriere delle Alpi. Almeno una volta la settimana sui quotidiani appare puntuale la sua fissa: le tasse aeroportuali dello scalo di Venezia. Una battaglia che “Il Foglio” descrive così: “Marchi ha scritto una lettera aperta al sindaco in cui gli ricordava che il Veneto perderà 50 milioni all’anno”. Ed ha invece riempito di elogi il governatore Fedriga che le ha tolte. Il Guppo Save gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, Brescia e l’aeroporto belga di Charleroi di cui detiene il 48,32%. Per Marchi, “La tassa mette a rischio lo sviluppo del territorio”. Un attacco a Brugnaro insolitamente frontale. E dietro queste continue legnate al sindaco di Venezia, molti intravedono un coinvolgimento diretto in politica. Lui smentisce, ma dietro l’operazione Gedi si potrebbe nascondere l’ambizione di scendere da Conegliano e puntare a Cà Farsetti con l’obiettivo di scalzare il nemico sindaco. Ad oggi però, la sua battaglia sulle tasse d’imbarco aeroportuali non ha portato vitamina ai quotidiani. Il mese preso in considerazione è quello di dicembre. Scorrendo i dati forniti da Ads (accertamento diffusione stampa), gli esiti non sono confortanti. Non è considerabile nemmeno l’attenuante del rodaggio visto il board di assoluto rilievo della Nord Est Multimedia (Ubaldeschi, Possamai, Bollis, Brancoli, Cagnan, Mosanghini e Padovan) che a ottobre annunciava la “rivoluzione del panorama editoriale del Nordest…”, pertanto, a giudicare dai dati forniti, i miglioramenti in fatto di vendite, non si sono visti. Mese di dicembre:

Messaggero Veneto cartaceo 22.150 copie giornaliere, sommate alle digitali raggiunge le 26.360. A Novembre era 26.500. Il Piccolo 9.760 copie cartaceo, 13.200 + digitale; stesso trend di novembre. Corriere delle Alpi: cartaceo 3.250 copie + digitale, 3.950. Nel mese di novembre era a 3.900. Mattino di Padova cartaceo, 9.500 + digitale, 10.850. Novembre stessi numeri. Nuova di Venezia cartaceo 4.000 copie + digitale 4.700. Stesso livello di novembre. Per quanto riguarda gli altri editori, Il Gazzettino resta stabile come a novembre sulle 27.700 copie cartacee che salgono a 44.370 sommate al digitale. Repubblica in grande spolvero che passa da 68.000 copie cartacee di novembre a 70.300 + digitale 138.000, un successo clamoroso rispetto alle 116 mila copie del mese precedente. Corriere della Sera resta saldamente il quotidiano più venduto con 239mila copie vendute fra cartaceo (124.000) e digitale. Il “Cairo del nordest” non è decollato.