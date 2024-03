Submission Exxx…Polzive!!! Il pericolo islamizzazione nel programma della Lega. Cisint (sotto scorta) il 23 marzo presenterà un nuovo libro contro i musulmani. Dreosto al lavoro su una proposta di legge che proibisca il velo integrale.

Uscirà nelle edicole a breve ed è molto probabile che la sindaca scelga Monfalcone per presentare il suo nuovo libro nel contesto di “Geografie” la rassegna culturale che si svolgerà nella città dei cantieri dal 20 al 24 marzo. C’è già una data: sabato 23 marzo. Titolo: “Ora Basta”. Immigrazione, Islamizzazione, Sottomissione. Il volume raccoglie le tensioni e le angosce vissute in questi mesi dalla sindaca nella simbolica trincea di “Quota 87”. Una sottomissione che la faraona dei cantieri respinge facendo rispettare le regole. Quelle che i musulmani rifiutano in nome del rispetto di tradizioni culturali che sono lontane anni luce dal mondo occidentale. Sottomissione per rievocare Submission di Theo Van Gogh che il leghista Edouard Ballaman fece conoscere agli italiani 20 anni fa. Cisint non vuole indietreggiare, nemmeno dopo le minacce di morte ricevute la settimana scorsa. Anzi, passa contrattacco e, assieme al segretario regionale Dreosto, è al lavoro per presentare una proposta di legge per dire basta al velo integrale. Il caso di Pordenone dove una bambina di 10 anni coperta integralmente si era presentata a scuola, ha indignato il Friuli intero. La situazione in Italia è complessa e controversa. Il tema del possibile divieto di indossare il velo integrale è stato molto dibattuto negli ultimi anni, ma a livello pratico specifici divieti sono stati introdottisolo in alcune città. A Novara, in particolare, alcune delibere prevedono delle sanzioni amministrative per chi indossa il velo in luoghi pubblici. A livello nazionale non esiste alcuna legge specifica. L’unica norma a cui si appellano gli oppositori del velo integrale islamico è una Legge del 22 maggio 1975, che impone il divieto di indossare passamontagna o caschi integrali che coprano il volto “senza giustificato motivo”. Ma il Consiglio di Stato nel 2008 ha stabilito che la religione e la cultura di appartenenza rappresentano un motivo giustificato per coprirsi il volto anche in pubblico. Per fare chiarezza su un aspetto sociale assurdo, Cisint e Dreosto sono al lavoro: No al velo integrale. La campagna elettorale per le europee è iniziata. Incubo 8% della Lega e rischio di finire dietro Forza Italia. Salvini preoccupato. Ma l’ancora di salvezza dei voti potrebbe arrivare dal Friuli.