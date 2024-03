I residenti della frazione di Jalmicco (Ud) sono sempre stati generosi coi terzomondisti, coi progressisti e con gli amministratori di Palmanova che predicano la buona accoglienza e il valore dell’integrazione come carattere distintivo progressista e moderno. All’opposto dei pallosi tradizionalisti dannunziani del centrodestra. Solo che da alcuni mesi a questa parte, nella piccola frazione palmarina sono spuntate lenzuola, cartoni, appelli, preghiere e tutto l’armamentario degli slogan contro il migrante, contro lo straniero, contro colui che scappa dal terzo o quarto mondo. Una capriola clamorosa che ha dell’incredibile. Il caso si è ripresentato ieri l’altro quando alcune persone hanno notato un paio di auto blu, alcune dell’Esercito e altre civili parcheggiate all’ingresso della caserma Lago di Jalmicco (frazione di Palmanova). Costoro si sono subito precipitati a chiedere al sindaco ragioni di quella visita, peraltro inaspettata. Tellini, caduto dalle nuvole, non sapeva nulla. Il Prefetto, e nemmeno l’Esercito, hanno ritenuto opportuno avvertire il primo cittadino. I “generosi” di Jalmicco tremano e l’incubo di trovarsi il piccolo borgo invaso da scalmanati minorenni extracomunitari (vedi Udine) sta creando molta preoccupazione. Preso dall’angoscia, Tellini ha convocato d’urgenza una riunione di capigruppo di maggioranza e opposizione ieri sera. Il vertice ha prodotto un comunicato congiunto che ha un sapore dolciastro dove la maggioranza, presa all’improvviso, chiede aiuto alla minoranza per dire che “…i capigruppo di tutto il Consiglio Comunale, in rappresentanza di tutti i partiti politici, hanno condiviso un documento che ribadisce con determinazione che l’ex caserma di Jalmicco non è sito idoneo ad accogliere un centro migranti in quanto collocata su un centro abitato di 400 famiglie che non potrebbe sopportare un tale impatto….”. E questa è già la seconda volta che il sindaco convoca la capigruppo. In Fratelli d’Italia non l’hanno presa bene e il coordinatore del palmarino Gabriele Marcon ha chiesto un incontro urgente con i vertici del partito, Candotto e Rizzetto. Quest’ultimo aveva già intavolato le trattative col ministero per ottenere la sdemanializzazione del sito. Marcon fa sapere che informerà il ministro Ciriani della vicenda. Ma chi, più di altri, è critico su queste incertezze della maggioranza è l’ex candidato sindaco Dipiazza che ribadisce: «Da assessore al patrimonio (14 anni fa) avevo intrapreso contatti con il demanio militare al fine di verificare la possibilità di cessione dell’immobile. Questa maggioranza mai si è interessata della situazione. Durante l’ultima campagna elettorale ho denunciato la presenza di un notevole quantitativo di eternit. La sinistra, invece di preoccuparsi della salute dei cittadini derivanti dal materiale tossico, voleva sapere se mi ero introdotto con o senza autorizzazione è nulla più». Intanto nella generosa Jalmicco si limitano ad esporre i cartelli, ma i buoi sono già scappati e qualcuno deve essere responsabile.