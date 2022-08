ZanzaraTossica Exxx…Polzive!!! A Pagnacco, Reana, Tavagnacco e Tolmezzo alcuni animali positivi al virus WestNile. Stanotte disinfestazione a Pagnacco, residenti all’oscuro. Vietato esporre animali e cibo all’esterno.

A Pagnacco, immediata periferia di Udine, nessuna sapeva nulla. In rete i commenti dei residenti esprimono una forte preoccupazione per un intervento (adulticida) di cui sono venuti a conoscenza solo attraverso la pagina fbook del gruppo locale. Le locandine sono state appese alla bell’e meglio nella mattinata di oggi: “Stanotte verrà effettuata la disinfestazione adulticida del territorio comunale”. I commenti dei residenti: “…sembra sia per zanzare, vespe. Ma non ammezzerà anche le api?”. A seguire: “Ma stiamo scherzando? devo leggere su Fbook una comunicazione del genere?”. “Cosa significa ADULTICIDA?”. “E questa sarebbe la qualità della comunicazione?…un foglio appiccicato su un lampione?”. I residenti di Pagnacco presi completamente alla sprovvista anche dalle prescrizioni disposte sulla locandina: “Vietato esporre cibo ed animali all’esterno; vietato tenere porte e finestre aperte…”; vietato lasciare la biancheria all’esterno.”. L’azienda regionale di coordinamento sanitario segnala che, oltre a Pagnacco sono insorti casi di positività di alcuni animali ai virus West Nile e Usutu anche nei comuni di Tolmezzo e di Tavagnacco dove è previsto l’intervento adulticida delle zanzare nel raggio di 4 Km dal luogo di ritrovamento degli animali infetti. L’operazione sarà effettuata stanotte anche a Reana del Rojale.

La lotta alle zanzare per ottenere dei buoni risultati necessita di interventi specifici in base al problema che si vuole gestire e quindi mirati verso una determinata specie vettore. Le zanzare possono avere focolai di sviluppo larvale presenti sia in aree pubbliche che private. Sul suolo pubblico i trattamenti vengono affidati dalle amministrazioni comunali ai servizi di disinfestazione dopo una gara di appalto.

Dall’inizio di giugno 2022 sono stati confermati in Italia 230 casi di infezione da West Nile Virus nell’uomo e 13 decessi: lo rileva l’Iss nell’aggiornamento del 18 agosto. Dei 230 casi, rileva, “127 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (dei quali 14 Piemonte, 8 Lombardia, 71 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 29 Emilia-Romagna, 1 Toscana, 1 Sardegna), 37 sono stati casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 5 Lombardia, 18 Veneto,9 Emilia-Romagna), 63 casi di febbre (1 Piemonte, 4 Lombardia, 55 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 sintomatici (Veneto)”.