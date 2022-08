ArrostoElettorale Exxx…Polzive!!! I nomi dei 10 parlamentari che verranno eletti il 25 settembre. Incognita sui restanti 2.

Secondo gli ultimissimi elaborati degli esperti di sondaggi, fra i 12 rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia che sperano di sedere in Parlamento sono senza dubbio i capilista del centro destra agli uninominali: Luca Ciriani (Senato) e Walter Rizzetto (Camera) per Fratelli d’Italia; Vannia Gava e Massimiliano Panizzut (Camera) per la Lega. Al proporzionale Camera, la doppia capolistura di Vannia Gava (che sceglierà l’uninominale) consentirà all’assessore regionale Graziano Pizzimenti di entrare per la prima volta a Monte Citorio. Al proporzionale Senato, capolista è l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto. Seggio sicuro per lui che si dimetterà dall’incarico europeo. Fra i meloniani spicca la componente femminile che ha fatto man bassa di presenze. Nicole Matteoni, assessora triestina e pupilla del capogruppo in regione Giacomelli, verrà eletta alla Camera giacché è capolista al proporzionale. Al Senato, la doppia capolistura di Ciriani (che opzionerà l’uninominale) consentirà alla goriziana Francesca Tubetti, seconda in lista, di diventare senatrice. Fatti due conti, agli 8 certissimi del centrodestra, vanno aggiunti i due del Partito Democratico: Rojc e Serracchiani, rispettivamente teste di lista ai proporzionali di Senato e Camera. Restano in ballo 2 posti alla Camera. Il riparto è nazionale e potrebbe determinare esiti imprevedibili. Alcuni puntano su Calenda-Renzi o Forza Italia, altri su Lega, Fratelli d’Italia e 5Stelle; Tondo spera che scatti a uno dei suoi, in particolare a Giulia Manzan.