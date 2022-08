TondoGirotondo Exxx…Polzive!!! Il deputato di “Noi moderati” punta sulla Manzan: probabile un eletto al proporzionale. Capolista al Senato Enzo Bortolotti.

La Lista di Noi Moderati è quella che potrebbe riservare le maggiori sorprese in queste elezioni. Soprattutto nei collegi proporzionali della Camera che sono quelli che partecipano al riparto nazionale dei resti. La lista è il concentrato di una fusione che raggruppa i quattro partiti più piccoli del centrodestra: Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l’Italia. In Friuli i candidati sono tutti nel proporzionale. Alla Camera Maurizio Lupi, Giulia Manzan, Gianni Sartor e Clelia Cao. Al Senato Enzo Bortolotti, Laura Baseggio e Mirko Bortolin.

Tondo è raggiante e confida nell’elezione di Giulia Manzan poiché ritiene di possedere una discreta percentuale di voti su base nazionale. Potrebbe scattare il seggio? Chissà. Il deputato carnico ci spera e osserva: “La lista Noi Moderati rappresenta la componente governativa della coalizione di centrodestra. La politica è fatta di consenso e di competenza amministrativa. Da questo punto di vista, rivendichiamo un ruolo strategico nello schieramento. La lista Noi Moderati è l’unica a schierare il leader nazionale del partito, nel nostro caso Maurizio Lupi; in seconda posizione per la Camera dei Deputati abbiamo indicato Giulia Manzan, assessore comunale a Udine. Secondo i nostri sondaggi, il Friuli Venezia Giulia può eleggere un rappresentante della lista: nel caso, toccherebbe proprio a Manzan, giovane, capace e con un’esperienza di governo alle spalle”. Tondo aggiunge: “Capolista al Senato è Enzo Bortolotti, già popolarissimo sindaco di Azzano X e uomo forte del centrodestra della Destra Tagliamento. Abbiamo scelto di puntare su persone capaci, responsabili e competenti, investendo contemporaneamente sul ricambio generazionale. Io stesso ho scelto di mettermi a disposizione dei giovani per farli crescere. Noi Moderati si rivelerà fondamentale”.