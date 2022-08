DramaticPorcia Exxx…Polzive!!! La soldatessa che ha investito e ucciso il ragazzo era completamente ubriaca. Il Ministro Cartabia può decidere la giurisdizione dell’indagata. Potrebbe essere processata negli Stati Uniti.

La soldatessa Julia Bravo, questo il suo nome, che ha travolto il quindicenne Giovanni Zanier a Porcia (Pn) si trova agli arresti domiciliari all’interno della base Usaf di Aviano. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La dinamica è stata resa nota dalla Procura: “Nell’approssimarsi alla rotatoria posta all’incrocio con via Lazio (l’automobilista Ndr), aumentava repentinamente la velocità del mezzo da lei condotto e percorreva così la rotatoria perdendo il controllo del veicolo. ha invaso la pista ciclo-pedonale andando a impattare con la parte anteriore del veicolo contro il corpo del 15enne Giovanni Zanier, che stava percorrendo a piedi quel punto, il quale veniva così travolto e sbalzato in aria, per poi ricadere rovinosamente al suolo in corrispondenza di un’aiuola spartitraffico adiacente”. La donna era sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Dai risultati degli esami tossicologici effettuati sulla giovane in ospedale, si è potuto evincere che la ventenne aveva un tasso alcolemico di 2.09, quattro volte oltre il limite consentito. Secondo il Procuratore Tito: “Al momento dell’esercizio dell’azione penale, il Ministro della Giustizia italiano può, a discrezione o su richiesta della base americana, attivare il difetto di giurisdizione e consentire così all’indagato statunitense di essere processato nel proprio Paese. Questa opzione, in capo al Ministro – ha aggiunto il Procuratore – è operativa in base ai trattati internazionali sulla giurisdizione dei militari Nato in Europa”.