ArrostoElettorale Exxx…Polzive!!! I nomi di tutti i candidati alle prossime politiche.

Terzo Polo di Azione e Italia Viva, ovvero Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ettore Rosato capolista Camera; alle sue spalle Isabella De Monte, Giovanni Fania e Antonella Paschetto. Capolista al Senato Nicola Turello, a seguire l’ex segretaria del PD Antonella Grim e l’ex sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. Collegi uninominali Camera: Trieste-Gorizia Daniela Rossetti; Udine Sandra Telesca; Pordenone Teresa Tassan Viol. Al senato, per l’unico collegio regionale, il sindaco di Povoletto Giuliano Casenetto.

Fratelli d’Italia. Capolista Camera proporzionale Nicole Matteoni, a seguire il vice sindaco di Pordenone Manuel Loperfido, Marika Diminutto e il monfalconese Garritani. Al Senato capolista Luca Ciriani poi a seguire la goriziana Francesca Tubetti e l’ex sindaco di Dignano Gianbattista Turridano. Collegi uninominali: Camera Udine, Walter Rizzetto, Senato regionale Luca Ciriani.

Forza Italia, solo proporzionali: Sandra Savino capolista alla Camera; seguono Roberto Novelli, Anna Bidoli e Fabio Gentile. Capolista al Senato: l’uscente Franco Dal Mas, seguono il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis e Dario Obizzi.

Partito democratico. Nel plurinominale Camera Debora Serracchiani capolista. Seguono Cristiano Shaurli, Serena Francovig e Fausto Tomasello. Al Senato testa di lista l’uscente Tatjana Rojc, Paolo Coppola e Russi. Collegi uninominali: la segretaria Dem di Trieste Caterina Conti per Trieste-Gorizia, il sindaco di Treppo Grande, Manuela Celotti per Udine e Gloria Favret per quello di Pordenone. Furio Honsell uninominale Senato.

Noi di centro. Presentata la lista di Clemente Mastella, “Noi di centro”, che vede tra i candidati Elisabetta Romeo, Paolo Corrado, Cinzia Braulinese, l’ex DC Angelo Sandri, Enrico Masiero e la giornalista Irene Giurovich.

Noi moderati. I candidati del gruppo di Tondo-Lupi sono: Giulia Manzan per la camera e Lupi per il Senato. Gli altri nomi sono Gianni Sartor, Clelia Cau, l’ex sindaco di Azzano X Enzo Bortolotti, Laura Baseggio e il consigliere comunale di Udine Mirko Bortolin

Movimento 5Stelle: Stefano Patuanelli correrà per il maggioritario del Senato (collegio regionale), mentre per la Camera saranno schierati Adriana Panzera (Trieste-Gorizia), Cesidio Antidormi (Udine) e Luca Sut (Pordenone). Quest’ultimo sarà anche capolista alla Camera proporzionale, seguito da Ilary Slatich, Marco Castenetto e Mara Turani. Patuanelli sarà invece capolista al Senato proporzionale, sebbene le chance d’elezione dipenderanno dalle pluricandidature in Lazio e Campania, ammesse dopo l’inserimento del ministro triestino fra i 15 candidati indicati da Giuseppe Conte. Dietro Patuanelli, figurano Elena Danielis e Bruno Lorenzin.

Impegno civico. Presentate la neonata lista di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci: sconosciuti ancora i nominativi.

Vita. Alla Camera plurinominale corre Ugo Rossi come capolista, leader dei No Vax e protagonista di vari eventi sfociati anche in un arresto. Rossi è candidato anche alla Camera uninominale nel collegio di Udine; a Trieste e Gorizia, invece, è candidato Marcello Di Finizio, noto per le proteste sull’Ursus a Trieste.

Italexit. Il partito di Gianluigi Paragone ha raccolto le firme e ciò permetterà a Stefano Puzzer di essere capolista in Emilia Romagna. In Fvg Italexit schiera la giornalista di Fuori dal coro Raffaella Regoli capolista alla Camera e l’ex M5s Antonino Iracà primo nel listino e all’uninominale del Senato. Al maggioritario della Camera figurano l’ex portuale Franco Zonta (Trieste-Gorizia), Ketty Rodela (Udine) ed Ester Dilda (Pordenone).

Unione popolare. La lista che fa capo all’ex giudice e sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Al proporzionale della Camera ci sono Anna Manfredi, Goran Cuk e Yana Ehm, mentre al Senato Gregorio Piccin, Maria Teresa Fernandez e Norberto Fragiacomo. Per gli uninominali figurano Silvia Di Fonzo (Trieste-Gorizia), Ivan Volpi (Udine), Gian Luigi Bettoli (Pordenone) e Milia Accomando (Senato).

PPA Partito Pensiero Azione. Per ora solo proporzionale Camera: Massimo Gervasi, la consigliera comunale di Rivignano-Teor Cristina Pozzo e il marito Mauro Menardi.

Italia sovrana e popolare. nata dalla federazione tra il Partito comunista di Marco Rizzo, Azione civile di Antonio Ingroia e Ancora Italia di Francesco Toscano. Candidati uninominali Giuseppe Guerra a Trieste, Lucia Giordani a Udine e Fabio Camillucci al collegio del Senato. Capolista dalla Camera sarà Pamela Volpi, mentre Andrea Zhok occupa la prima posizione per la lista del Senato.