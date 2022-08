CollinareLittoriale Exxx…Polzive!!! Il Friuli rimpiange Marinetti, l’amico di Benito ideatore dei FasciFuturisti: Rispolverato il Futurismo per lo sviluppo del territorio. Bufera fra i 15 comuni.

In piena campagna elettorale e con la Meloni che danza sugli allori dei sondaggi, spunta un convegno sul turismo intitolato nientemeno che a uno degli accademici più ascoltati di Benito: Filippo Tommaso Marinetti. Sabato scorso al castello di Colloredo di Monte Albano, sede della Comunità Collinare del Friuli sono stati presentati gli “scenari di sviluppo futuro per la governance del turismo sostenibile nel territorio collinare”. Il titolo dell’ambizioso progetto è legato ai fasti dei “FascidaCombattimento” fondati dal Codardo, ovvero “Futurismo”. Senza entrare nel merito utopistico del manifesto del secolo scorso (“…ridicola sintassi di Omero, liberare le parole dalla prigione del periodo latino…), declinato nell’armonico paesaggio delle colline friulane, l’iniziativa ha destato non trascurabili perplessità fra i 15 sindaci della Comunità strattonata dai germogli del Ventennio. Soprattutto nelle maggioranze di Majano, Fagagna e Treppo Grande, non propriamente sostenitori dell’ideologo del Duce. In realtà anche in Lega, viste le distanze che in Friuli e non solo, i salviniani mantengono coi meloniani, l’inziativa ha irritato gli amministratori dei comuni morenici. In ogni caso, sabato scorso, il presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni ha reso noti i dettagli del progetto; al tavolo dei relatori, l’assessora regionale Barbara Zilli. Ha moderato i lavori la gnocchissima giornalista Alice Mattelloni.