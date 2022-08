VitaElettorale Exxx…Polzive!!! L’esiliato Ugo Rossi tenta la fortuna in parlamento: capolista al proporzionale Camera; Ettore Rosato per Terzo Polo; Brollo e Castenetto al Senato.

Dalla velocità con cui hanno raccolto le firme, non è un azzardo valutare come possibile superamento del 3% della lista “Vita” che in Friuli Venezia Giulia è guidata dal consigliere comunale a Trieste sospeso, Ugo Rossi. Superando la soglia si partecipa al riparto nazionale e potrebbe scattare un seggio anche per l’udinese Rossi. Nella Lista Vita gli altri candidati sono: Pierumberto Starace all’Uniniominale Senato; Ambra Fedrigo uninominale Camera Pn; Udine Ugo Rossi; Ts-Go Marcello Di Finizio (Proteste contro le tasse sull’Ursus a Trieste). Al proporzionale Camera Ugo Rossi seguito da Ambra Fedrigo, poi De Finizio e Katia Tedeschi. Al Senato Proporzionale: Marco Bertali; Ilda Iadanza e Renato de Simone. Le altre liste:

Ettore Rosato, è il capolista del Terzo polo al proporzionale camera in Fvg e Campania. Dietro Rosato, figurano Isabella De Monte, ex europarlamentare del Pd, oggi con Calenda, e ancora Giovanni Fania, ex segretario Fvg della Cisl e Antonella Paschetto di Azione. Negli uninominali Camera sono candidati: Teresa Tassan Viol nel collegio pordenonese e carnico; Maria Sandra Telesca in quello di Udine; Daniela Rossetti segretaria provinciale di Azione nel collegio Trieste e Gorizia. Uninominale Senato è candidato Giuliano Castenetto, presidente di Regione Futura il movimento fondato da Ferruccio Saro. Proporzionale Senato capolista è l’ex sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo; a seguire ci sono Antonella Grim, segretaria di Italia Viva a Trieste, ex assessore comunale, e Nicola Turello di Azione.