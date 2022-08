NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! La fonderia di San Giorgio si rovescia sulle elezioni: Pizzimenti taglia la corda a Roma. Tremano per le regionali Bordin, Budai, Martines, Spagnolo, Cargnelutti, Zanin, Paviotti, Candotto, Moretuzzo.

Il progetto del nuovo impianto siderurgico da 800 milioni di euri da realizzare entro 30 mesi nella punta sud dell’area industriale di San Giorgio di Nogaro sta facendo perdere il sonno ai papabili per le elezioni regionali. Nella bassa il malcontento monta e i Comitati sono già in pre allarme (auguri a Paolo De Toni colpito ieri da un lieve attacco cardiaco, si trova in ospedale a Trieste). In consiglio comunale a Lignano l’opposizione chiede approfondimenti e a Torviscosa c’è agitazione. La regione ha messo a disposizione un primo finanziamento di 20 milioni di euri votato dalla maggioranza e anche dal PD del capogruppo Diego Moretti. L’assessore Graziano Pizzimenti, annusato il pericolo tossico, ha tagliato la corda verso Roma e la patata bollente di una nuova Servola (Copyright minoranza Lignano) nella bassa friulana è finita nelle mani di coloro che dovranno chiedere il voto agli elettori. Chi saranno i candidati?

A giudicare dai nomi presenti nel 2013 i probabili sono: Bordin, Spagnolo, Martines (Pd Palmanova), Moretuzzo (Patto per l’autonomia del teorico Cecotti la cui moglie Magda Uliana è Rup del progetto Metinvest-Danieli), Cargnelutti, Budai, ZaninMtf, probabile Paviotti e Gianni Candotto. Costoro dovranno giustificare il devastante impatto ambientale che provocherà la fonderia progettata solo per battere la concorrenza di altre zone interessate ad accaparrarsi l’investimento ucraino. Fedriga e Bini antepongono il veleno alla salute dei cittadini e all’irripetibile patrimonio naturalistico che conserva l’area. Fra Marano Lagunare e San Giorgio, nel 2013, il recordman di preferenze è stato Paride Cargnelutti (570 preferenze) che mancò il seggio per 25 voti. Seguito da Daniela Corso del PD (219) che potrebbe dirottarli su Martines. Poi Bordin 120 voti, Budai, Candotto, Navarria e gli altri.

Definite le liste per le politiche (ormai manca solo Forza Italia per capire se l’uscente Savino verrà eletta o meno e in quale collegio), il mondo politico friulano ha la testa piegata sulle regionali 2023. E la concorrenza, visto l’alto numero degli esclusi per Roma, sarà altissima.