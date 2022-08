GradoAffogado Exxx…Polzive!!! Dopo il ruzzolone su Casa Serena, un altro macigno si abbatte sulla località turistica: affonda il servizio della motonave.

Valore dell’appalto, IVA esclusa: 5.229 000.00 euri. Durata del contratto dal 1°giugno 2021 al 30 settembre del 2029. Affidamento diretto al Consorzio Vitali Group (in foto l’armatore).

I consiglieri regionali Cosolini e Moretti hanno presentato un’interrogazione all’assessore competente, già in fuga verso Roma, sui disagi del servizio della Motonave “Adriatica”. Rimane in Friuli solo la presidente dell’APT Gorizia Cristina Belletti, la principale responsabile del disservizio provocato ai turisti per cui i due consiglieri hanno presentato un documento alla giunta Fedriga. Il capo d’accusa le viene rivolto anche da alcuni consiglieri regionali di area. Ad essere maliziosi si potrebbe pensare che il centrodestra abbia in testa un progetto diabolico sull’isola: depotenziare il richiamo turistico della stazione. Chi ha interesse a che il valore degli immobili precipiti paurosamente? Chi è lo squalo?

Dopo la figuraccia su Casa Serena (il subentro di Socialteam alla Kcs non è stato un buon affare: dopo soli 6 giorni una dipendente ubriaca è scivolata su un paziente: licenziata), ora un nuovo disordine amministrativo si abbatte su Grado, quello della motonave che, nonostante le preoccupanti carenze del servizio esibite lo scorso anno, dal mese di luglio di quest’anno e fino al 10 agosto la barca è andata avanti a singhiozzo. Corse saltate e disagio provocato ai poveri turisti, scoraggiati, che volevano usufruire della tratta marittima che da Trieste li avrebbe portati a Grado, 3 corse al giorno, andata e ritorno.

Fino al 2020 non c’erano stati problemi, dallo scorso anno, i turisti che sono stati costretti a rinunciare a visitare Grado sono stati sempre più numerosi. Come si legge nell’interrogazione, il servizio sostitutivo di trasporto via terra non ha compensato il danno economico provocato dai guasti meccanici della motonave. A poche settimane dalla chiusura della stagione, quali sono le azioni concrete che l’amministrazione regionale ha avviato per accertare le responsabilità dell’accaduto? Occhi bene aperti: il gran manovratore ha già le mani sul retrospiaggia.