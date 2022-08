RibaltoneInfestazione Exxx…Polzive!!! Bufera sull’azienda sanitaria di Polimeni: Sospesa, per mancata comunicazione, la disinfestazione contro la zanzara a Pagnacco, Povoletto e Reana. Cittadini infuriati.

Volevano intossicare il Friuli. Giacché si sono riscontrati casi di animali infetti da West Nile, l’azienda sanitaria diretta da Polimeni-Riccardi ha deciso, motu proprio, prima di spruzzare disinfestante nei parchi e lungo le vie del centro e poi di sospendere le operazioni. Delirio.

Con una disinvoltura amministrativa mai vista prima, l’azienda di coordinamento sanitario del Friuli Venezia Giulia, diretta dall’espulso da Pordenone Joe Polimeni, aveva fatto appendere ieri pomeriggio delle locandine su per i pali della luce del comune di Pagnacco in cui si avvertiva la popolazione che durante la notte, tra martedì e mercoledì, un’azienda incaricata avrebbe compiuto un trattamento straordinario di disinfestazione adulticida contro le zanzare per prevenire casi di West Nile. Vista la pericolosità del trattamento, ai cittadini era stato vietato di esporre cibo ed animali all’esterno, tenere aperte porte e finestre e lasciare esposta la biancheria. Leopost ha pubblicato i termini dell’avviso alle 14.45. Immediatamente dopo è scattato l’allarme in città: Tutti erano all’oscuro dell’intervento. Il sindaco Sandruvi ha ammesso in Tv che c’è stato un “disguido” e che non era al corrente degli avvisi apparsi sui volantini. Un disordine sanitario da mettersi le mani nei capelli confermato dal sindaco di Reana Emiliano Canciani che si è affrettato anche lui a comunicare in rete ai cittadini, oltre alla sospensione del trattamento, che: “Ho appena avuto la certezza che stasera (23 agosto 2022) il servizio di disinfestazione È STATO ANNULLATO!!! Domani mattina, assieme ai Sindaci delle zone interessate, avrò riunione con Assessorato regionale (che è intervenuto per il rinvio) e l’azienda Sanitaria. Vi aggiornerò prontamente su eventuali news!!!”

La sospensione ha dell’incredibile e dimostra quanto scombinato sia il rapporto fra Azienda sanitaria ed Enti locali. In una fase delicata come quella del virus West Nile, i cittadini dei comuni di Pagnacco, Povoletto e Reana del Rojale si sono trovati completamente all’oscuro delle operazioni notturne di disinfestazione. E se non avessero sospeso la pratica? In quanti sapevano del trattamento? Le operazioni rinviate a stasera. Sanità infetta, regione malata.