LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La linea Salvini-Dreosto detta l’agenda politica del Carroccio in Friuli. Vacilla il salvagente della lista del Presidente. Salvini in regione. Convocati i militanti il 27.

Che ci sian gran trambusto in Lega e che il timore di finire dietro Fratelli d’Italia sia tangibile, è testimoniato dalla serie di appuntamenti, ufficiosi, previsti in Friuli: per Pontida saranno messi a disposizione 9 punti di partenza; sabato prossimo alle ore 9,30 è convocato un vertice regionale di tutti i militanti; il 3 o il 4 settembre è previsto l’arrivo di Salvini in regione. Lunedì 5 settembre alle ore 18 incontro regionale soci e militanti.

Appena sono stati resi noti i nomi dei candidati alle elezioni del 25 settembre (mattinata di sabato), i birbanti di questa pagina sintetizzavano: “Prevale la linea di Salvini”. Tradotta in termini pratici, l’agenda Salvini ai confini orientali dello stivale è intestata al futuro deputato del Parlamento italiano Marco Dreosto, eletto sul campo come uomo di fiducia del capitano. Sabato c’è stata la conferma. Salvini lo ha dirottato da Bruxelles a Roma in funzione di sentinella friulana col compito di tenere sotto controllo le ambizioni di Fedriga. Non è una novità che i due, il più delle volte, facciano buon viso a cattivo gioco (vedi Tolmezzo); il fatto stesso che oggi Fedriga non partecipi a Reana del Rojale alla conferenza stampa dei candidati per Roma (parteciperà al Meeting di Rimini) è una spia di colore rosso che mette in luce una profonda divaricazione fra via Bellerio e Fedriga (un leghista di lungo corso: “Max ha sempre avuto un ottimo rapporto con quelli di CL, sta più con loro che con noi…”). Per questo motivo l’attentissima truppa di maliziosi “regionali” scommette sul fatto che Salvini voglia monitorare con molta attenzione le mosse di Fedriga in vista delle regionali. Congresso o meno (se ne parla da mesi ormai…), la “Lista del Presidente”, concepita per salvare gli ex democristiani in cerca di un riparo (vedi foto ZaninMtf-Bini a Lignano), ha irritato i duri e puri del Carroccio giacché il progetto friulano è ben diverso da quello Veneto di Zaia. In Veneto la lista del presidente ha portato valore aggiunto leghista in consiglio regionale (18 consiglieri, tutti iscritti al Carroccio più i 13 eletti con la lista LigaVeneta per Salvini premier), Fedriga invece tende a costruire una lista a sua immagine e somiglianza disegnata dai componenti del suo riservatissimo Inner Circle che, agli occhi di Dreosto, rischia di provocare un prosciugamento del tessuto padano nel prossimo consiglio regionale. Dai 15 consiglieri attuali, se venisse considerata la “Lista Fedriga”, il gruppo verrebbe ridotto a meno della metà. Un bagno di sangue inaccettabile in una fase delicatissima come questa. Al segretario regionale Dreosto il compito di tenere il punto sulla Lega di Salvini premier e di costruire una squadra di militanti e candidati in grado di competere con Fratelli d’Italia alle prossime regionali. A questo punto, l’analisi politica porta a pensare che un’eventuale Lista del presidente o di Fedriga sia il miglior alleato di Fratelli d’Italia alle prossime regionali. Reana chiama, Salvini risponde.