FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Segretissimo vertice a Lignano con Bini e il Rup Magda Uliana sul progetto fonderia a San Giorgio di Nogaro. Esclusi i comuni di San Giorgio, Torviscosa, Grado e Terzo di Aquileia. Trema il turismo friulano. Rischio bomba sociale.

Fino a ieri sera, il vertice convocato dall’assessore Bini a Lignano sul progetto dell’impianto siderurgico da realizzare a Punta Sud della Zona industriale di San Giorgio era rimasto riservatissimo. Nel pomeriggio di oggi è stato diffuso un comunicato stampa generico e rassicurante per non irritare i residenti rispetto allo spaventoso progetto concepito da Danieli per conto degli ucraini della Metinvest: un’impianto di produzione di acciaio con diverse ciminiere alte 50 metri che vomiteranno i fumi del materiale ferroso su Grado, Lignano e su una delle aree più incontaminate di tutta Europa, quella dove due fiumi s’incrociano: l’Aussa e il Corno. Sarà pregiudicata l’attività di tre marine, i camion intaseranno la viabilità, i dragaggi eroderanno il cuneo salino, provocando un danno ecologico di dimensioni spaventose se si pensa alle future generazioni.

Il vertice di oggi a Lignano ha assunto un valore politico significativo giacché al tavolo erano seduti solo i sindaci di “area” graditi all’assessore e che non rompessero tanto i coglioni con fastidiose domande. Infatti, come si legge nel comunicato, erano presenti solo i sindaci di Lignano, Marano e Latisana. Assenti i primi cittadini direttamente interessati al progetto d’intossicazione della bassa friulana: San Giorgio, Grado, Torviscosa e Terzo di Aquileia. In tal senso occorre ricordare che il consigliere di maggioranza del comune di Torviscosa, Dorino Marcatti, ha recentemente presentato un’interrogazione al sindaco Monticolo per sapere se è al corrente del progetto e che si convochi un consiglio comunale straordinario prima di firmare l’accordo di programma. Sul devastante progetto i consiglieri di minoranza del comune di Lignano hanno presentato una mozione al sindaco spiegando come sia impattante e rovinoso per il turismo, un progetto di tale grandezza. Mentre la consigliera comunale Maria Cristina Clementi ha presentato un’interrogazione. Come si legge nel comunicato dell’assessore: “Attualmente il progetto è in fase preliminare e la Regione ha già adottato provvedimenti per affermare la volontà di procedere e richiederne la possibilità e per destinare i primi fondi (20 milioni di euro in assestamento di bilancio) per avviare le infrastrutturazioni”.

A rischio la filiera di circa 10mila posti barca. Laguna infetta, regione malata.