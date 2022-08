ZanzaraInfetta Exxx…Polzive!!! Disordine sanità: Sospeso l’intervento di bonifica a Tolmezzo e Verzegnis. Le raccomandazioni dei sindaci di Reana e Pagnacco.

I sindaci di Pagnacco e Reana hanno reso noto che: “Il trattamento adulticida da parte della ditta incaricata dall”A.R.C.S. “Servizio di prevenzione” per le zanzare nelle aree del “basso” Rojale si è regolarmente svolto e concluso durante la scorsa notte”. Per il sindaco di Pagnacco: “Stamattina è già possibile la frequentazione delle zone di verde pubblico (vie alberate, Parchi e Aree verdi). Ricordiamo di prestare particolare attenzione agli ortaggi in prossimità delle strade comunali che, come già comunicato in precedenza, possono essere raccolti e consumati tra 72 ore previo accurato lavaggio prima del consumo”. Il sindaco Sandruvi assicura: “Servizio effettuato. Zanzare KO!”. Ma che ne sarà dei residenti nell’area di Tolmezzo-Verzegnis? dove nei giorni scorsi è stata accertata la presenza di un merlo colpiti dalla peste nel capoluogo carnico? La situazione in Carnia è preoccupante giacché il trattamento adultoricida è stato sospeso perché nessuno aveva tenuto conto della presenza di arnie e di manifestazioni già programmate. La società incaricata dall’ARCS di Udine diretta dal direttore espulso da Pordenone Jo Polimeni, la “Servizi Innovativi”, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Pertanto è stato diffuso questo comunicato: “In seguito a un confronto tenutosi tra i Sindaci dei comuni di Verzegnis e Tolmezzo e il Servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione FVG sono emersi diversi elementi che hanno portato alla decisione di sospendere l’intervento. Nel caso di Verzegnis il gran numero di apiari presente nel territorio del Comune, sommato al limite di 300 metri di distanza cui avrebbe dovuto attenersi la ditta di disinfestazione, avrebbero di fatto inibito l’area di intervento. Per quanto riguarda invece Tolmezzo, in serata erano programmati da tempo degli eventi pubblici non rinviabili. L’Amministrazione comunale, inoltre, intende approfondire meglio le modalità organizzative e tecniche di esecuzione dell’intervento prima di una sua possibile riprogrammazione. Un’eventuale nuova data di esecuzione della disinfestazione verrà comunicata tramite i canali di comunicazione istituzionali”. Nel pordenonese sono state ritrovate una decina di persone positive, due ricoverate. Sono previsti interventi a Prata, Pravisdomini, Sacile, Pasiano e Brugnera.