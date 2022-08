AriaFriulana Exxx…Polzive!!! A San Daniele Vannia Gava salva la faccia alla Lega che scimmiotta Capalbio. Lei tra la gente, gli altri a cena nel riservatissimo salotto del Consorzio. Assenti i Patrioti.

Voce dal sen sfuggita da un leghista di vertice regionale: “Entro fine anno convocheremo i congressi provinciali nei 4 capoluoghi”.

San Daniele, capoluogo collinare che la Lega ha trasformato in una “Piccola Atene” friulana ogni qualvolta l’aria diventa festaiola. Ieri sera per la cerimonia inaugurale era presente quasi tutto il gotha regionale: Miani, Tosolini, Gava, Cunta, Pittoni, Pizzimenti, Zilli, Lizzi, Valent, Zamolo, Orlando. Tutti con la speranza di salire sul palcoscenico per ritagliarsi uno scampolo di visibilità elettorale vista l’incombenza alle porte. Nulla da fare, la tagliola dell’orribile “pari condizioni” ha sbarrato la strada ai pretendenti. Nelle vesti di autorità politiche sono stati invitati solo il sindaco, l’assessore Bini e il presidente ZaninMtf. Mentre le autorità brindavano all’edizione 2022, il frullatore della campagna elettorale girava a pieno regime e i leghisti di rango, fra i quali Gava, Pittoni e Cunta, preferivano il confronto diretto coi cittadini e riflettere sulla gravità della situazione economica, piuttosto che la ribalta. Pittoni spiegava i concorsi per i precari e Gava, sottosegretario alla transizione ecologica, descriveva (vedi figuraccia Ronzulli) per filo e per segno il funzionamento di un rigassificatore. Un minuto dopo era già in macchina in direzione Sacile per presenziare alla Sagra dei Osei. Gli altri invece scalpitavano per raggiungere il salottino del Consorzio, luogo riservato agli “elitari capalbiani” accompagnati dagli inseparabili portaborse, lontano dalla folla (poca) e dalle rompiture dei cittadini. Una curiosità, il goloso rinfresco era pagato dai contrìbuenti friulani e offerto dal Consorzio. In foto si vedono alcuni dei frequentatori del convivio: l’assessore Bini, che per la campagna elettorale del prossimo anno ha concesso un contributo di 24 mila euri/anno per l’apertura di un ufficio del turismo, la collega Barbara Zilli, gli assessori comunali Polosio e Cominotto, il futuro deputato Pizzimenti e il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan che ha annunciato il passaggio con il gruppo di Bini. In quale area ancora non si sa, se in quella degli ex DC di ZaninMtf, oppure dei progressisti senza casa. La collina di carta del centrodestra capalbiano e pensoso era lì, nascosta da una porta d’ingresso costruita alla buona per marcare la divisione fra la piazza e il tinello.