SqualiTossici Exxx…Polzive!!! La River Port Srl di Mario Andretta chiede una concessione demaniale di 400metri lungo il fiume Corno. Per quale uso? Preoccupazione a San Giorgio, Torviscosa, Marano, Lignano, Grado

Mario Andretta ha presentato una richiesta di cementificazione lungo la sponda destra del fiume Corno. L’istanza ha del curioso sia per l’area interessata che per la tempistica. Danieli e Metinvest vogliono realizzare proprio nella stessa area in cui la River Port ha fatto richiesta autorizzativa, un impianto siderurgico per produrre acciaio del costo di 800 milioni di euri che vomiterà fumi tossici lungo tutta la costa adriatica. Su questa clamorosa istanza si stanno mobilitando i consiglieri comunali di San Giorgio di Nogaro; Marano; Torviscosa; Lignano; Grado.

Si colora di giallo e di pantano il progetto di devastazione di una delle aree ambientali più studiate e conservate d’Europa. A quale scopo Mario Andretta, presidente della “Capan River Port Srl” di San Giorgio di Nogaro (rilevata da un fallimento) ha presentato presso gli uffici regionali del patrimonio e del demanio «istanza per il rilascio della concessione demaniale di aree adiacenti all’area privata interessata dal progetto di sviluppo dell’area di cantiere per garantire un’opportuna distanza di sicurezza della zona operativa per un periodo di anni trenta»?

Eventuali osservazioni possono essere presentate entro il termine perentorio del 23 settembre 2022 ore 12. Esclusivamente via pec all’indirizzo: patrimonio@certregione.fvg.it .

Mario Andretta è uno degli imprenditori più qualificati dell’Alto Adriatico. Possiede diversi villaggi turistici, camping, residence, aparthotels fra Grado e Lignano. E’ in ottime relazioni con lo squalo friulano Gianpiero Benedetti il che fa pensare che vi sia una sorta di tacito accordo per intortare i residenti sul progetto. Ovvero: Con il pretesto dello sviluppo della marina, Andretta si fa dare la concessione di 400 metri che, guardacaso, insiste proprio nell’area dove dovrebbe sorgere la banchina per l’ormeggio delle grandi navi che dovranno caricare l’acciaio prodotto nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. Un’intesa diabolica architettata per nascondere l’impatto sull’ambiente di un gigantesco forno che si presume usi idrogeno, ma che, per produrre l’idrogeno, deve comunque usare pur sempre energia. Ciminiere e camini sputeranno fumi tossici sul Friuli.