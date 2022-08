CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! I patrioti sconfiggono anche la bufera, pienone a Lignano per l’apertura della campagna elettorale. Rizzetto avverte gli alleati: “FdI non farà mai accordi col PD”.

Nemmeno il maltempo frena i patrioti. L’Italia è l’Italia e il mattatore Rizzetto lo ha ribadito: “Noi siamo una storia d’amore verso il nostro paese”. Il tornado che si è scatenato ieri pomeriggio fra Latisana e Lignano, non ha scoraggiato i fedelissimi di Giorgia che sono arrivati puntuali alle 18 all’ufficio Ausonia di Sabbiadoro per la presentazione dei candidati alle politiche del 25 settembre. Oltre 200 persone hanno circondato di applausi i protagonisti. Mauro Mazza, ex Rai ha introdotto la kermessse e Walter Rizzetto ha condotto lo show da navigato front man. Il segretario regionale non ha sbavato di una virgola rispetto al brocardo politico della leader Meloni: «Via il reddito di cittadinanza; via la diaria giornaliera ai i migrantes e destinarla ai disoccupati; Fratelli d’Italia conquisterà la primazia nel centrodestra; revisione della Fornero; attenzione all’energia; e l’avviso agli alleati: Giorgia Meloni non farà mai un governo con il PD! (applausi)». E’ quest’ultima incisione a stampare la colonna sonora dell’entusiasmante incontro lignanese. Rizzetto non è uno sprovveduto, annusa le turbolenze romane e regionali e se si sbilancia su un’affermazione del genere, significa che le sue antenne hanno percepito le immagini di un film già visto. In ogni caso Rizzetto, nel suo discorso conclusivo, ha ribadito la certezza di un grande risultato alle politiche e la preparazione dei prossimi appuntamenti: Regionali e comune di Udine. Soprattutto rispetto al capoluogo friulano i patrioti seguono le vicende con molto interesse: qualora Fontanini rinunciasse alla ricandidatura, Fratelli d’Italia pretenderà, legittimamente, di dare le carte per le operazioni elettorali.

In prima fila ad incoraggiare i candidati erano presenti: Massimo Romita; Franco Baritussio; Leonardo Barberio; Alessandro Ciriani, Alessandro Basso (sostenuto dal sindaco di Pn per le regionali), Claudio Giacomelli, Antonio Lippolis, Fabio Scoccimarro, Chiara Gatta e i candidati: Nicole Matteoni, Marika Diminutto, Francesca Tubetti, Emanuele Loperfido, Giambattista Turridano e Antonio Garritani. Al corner degli approfondimenti, le riflessioni erano fornite da: Luca Vidoni; Cristina Amirante; Francesco Ribetti; Fabio Scoccimarro; Gianni Candotto; Marzio Giau; Simone Mauro; Eleonora Vasile; Gabriele Marcon; Silvano Cantin; Claudio Floran; Lorenzo Bosetti: Marco Valentini; Ugo Falcone; Marco Quai; Fausto Deganutti; Marco Zanor; Catia Pagnutti; Enzo Bertoldi e Mirco Flebus. A coronare il clamoroso successo della serata, hanno partecipato i sindaci della zona: Emiliano Canciani; Debora Furlan e Ivan Boemo. Il sindaco di Lignano, Laura Giorgi, quota Progetto Fvg di Bini, ha portato i saluti ai candidati ed ha colto l’occasione per scambiare alcune opinioni col consigliere di San Giorgio Enzo Bertoldi a proposito dell’acciaieria Danieli-Metinvest. Pare che la sindaca sia costretta ad ingoiare il progetto di avvelenamento della bassa friulana visto che il suo partito, ProgettoFvg, è il principale facilitatore della devastazione ambientale di punta sud. Assente Luca Ciriani per impegni già presi in precedenza e l’assessora di Udine Silvana Olivotto per un’incazzatura con i vertici: Voleva farsi mettere come testa di lista alle politiche.