ZaninCinCin Exxx…Polzive!!! I Grandi Elettori friulani sputtanati su Il Fatto Quotidiano. Il presidente del consiglio fra gli impresentabili.

Il pezzo, a pagina 2, è pubblicato oggi sul quotidiano diretto da Travaglio ed è firmato da Ilaria Proietti. Si racconta dei delegati delle regioni che lunedì raggiungeranno la capitale per le operazioni di voto del capo dello stato. Il titolo è già un programma che rimanda all’incredibile votazione di una settimana fa in consiglio regionale a Trieste. Il presidente del consiglio ZaninMtf ha ottenuto 31 voti, 3 in più della maggioranza. Fedriga è rimasto clamorosamente al palo ed è stato votato da uno in meno, 27, se si considera Zalukar fuori dalla maggioranza. Sul presidente leghista si è accesa la spia rossa dei consiglieri lupara, mentre per l’esponente di Forza Tragica il risultato è stato inaspettato. Veleni. Il Fatto Quotidiano supera i dettagli del voto e punta l’attenzione su Mtf. Secondo il quotidiano diretto da Travaglio, il friulano Zanin rientra nel novero degli impresentabili. «E il Friuli? – si legge in fondo all’articolo – Il presidente del consiglio regionale Pietro Mauro Zanin (FI-Mtf) assunse se stesso come direttore generale di una società a partecipazione comunale di cui era amministratore unico e gli han chiesto indietro oltre 350 mila euri. Applausi». “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.