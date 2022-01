MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! L’assessore NoVax Asquini autoescluso dalla festa della Polizia Locale. Burrasca nella Lega: “E’ un partito ormai sfigurato, piegato al diovaccino”.

Quest’anno tocca al comune di Monfalcone ospitare la Giornata Regionale della Polizia Locale giunta alla 13esima edizione.

Per la prima volta non sarà presente l’assessore delegato alla sicurezza e viabilità del comune ospitante. Si tratta del salviniano Massimo Asquini convintamente No Vax e che coglie l’occasione della cerimonia per lanciare in rete un violento atto d’accusa alla Lega di Fedriga. Un lettore gli scrive se non teme di essere cacciato, risponde l’assessore Asquini «…gli unici che dovrebbero essere cacciati e per me anche perseguiti, sono coloro che hanno diviso seminato odio e discriminazione tra il popolo e persino all’interno dei partiti e sodalizi vari, coloro che per convenienza o pavidità si sono legati al Diovaccino costringendo a sperimentarlo sulle persone come di fatto avvenuto e dicendo che non c’erano altre cure e hanno lasciato di fatto morire decine di migliaia di persone con vigile attesa e Tachipirina». Dichiarazioni forti che hanno trovato la solidarietà di parecchi leghisti storici, fra i quali anche l’ex consigliere Razzini, L’assessore di Monfalcone rincara la dose «Questi vermi andrebbero cacciati. Dopo di che se uno vede che un partito è ormai sfigurato snaturato in mano a democristi leccapiedi senza arte né parte ma soprattutto senza più un programma che sia uno chiaro e coerente…beh…si deve essere fedeli alle proprie idee non a un contenitore o a singoli opportunisti…». Un commentatore gli chiede se se ne va dalla Lega «dopo anni e anni di Lega non vado via. Casomai i caregari appena arrivati che con la Lega non c’entrano niente. Io non esco. Devono cacciarmi casomai!». Fedriga osserva perplesso da Trieste le scintille che s’alzano nella città della pupilla Cisint. Insomma alla festa della Polizia Locale di oggi, Asquini non ci sarà e ha deciso di inviare una lettera agli organi di informazione, oltre che alla sindaca, al comandante della Polizia locale Rudy Bagatto, per dire comunque la sua, sentendosi evidentemente “intollerato”.

«Purtroppo quest’anno – sostiene – non potrò essere presente alla celebrazione della ricorrenza a causa delle discriminanti norme in vigore, che non mi consentono di entrare in un teatro pubblico a causa della mancanza del super Green pass». «Impedimento – scrive – che mi viene imposto nonostante io sia “sano” e in possesso di tampone negativo, costantemente aggiornato. Sono anche vicino e solidale con le tante persone e lavoratori costretti con vile ricatto da parte dello Stato a vaccinarsi per poter contribuire alla sussistenza della propria famiglia». «Ci sono persone, e tante, che forzatamente per pagare il mutuo, l’affitto, la scuola ai figli o le cure e per percepire lo stipendio hanno dovuto vaccinarsi, pur controvoglia, ma con la violenza di questa normativa. Questa mia scelta – conclude Asquini – è imposta e non certo voluta». Se ne dovranno fare una ragione: ci sarà, oltre all’assessore regionale Pierpaolo Roberti, la sindaca, altra collega leghista, vaccinata e con Green pass.