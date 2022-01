FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Illustrate in Commissione a San Vito al Tagliamento le integrazioni delle 2 ciminiere Kronospan. Cenedella dà lezioni di treni e caldaie. Ma i sanvitesi non sono allocchi.

Al termine della commissione consiliare convocata ieri sera dal presidente Delle Fratte, il sindaco di San Vito ha annunciato che l’inchiesta pubblica sulla Kronospan si terrà il 26 gennaio, mentre il 7 febbraio è convocata la conferenza dei servizi. Il sindaco Bernava ha fatto sapere che a breve saranno installate ben 4 centraline per avere i primi flussi di dati. I cittadini di San Vito han dovuto attendere 10 anni prima che gli impianti di rilevazione venissero installati. Il sindaco precendente Di Bisceglie si era sempre opposto.

Sui lavori della lunghissima commissione di ieri sera, la consigliera di opposizione Valentina Pegorer, in nome e per conto del ducetto Agrusti, arrestato nel ’94 a Roma, pretendeva che la nuova amministrazione impegnasse ulteriori 25mila euri per rendere splendente il progetto di intossicazione della bassa pordenonese attraverso la consulenza del professor Boscolo. Il sindaco ha chiarito che il professore, amico dei ducetti Di Bisceglie e Agrusti, ha terminato il mandato dopo la sconfitta del Pd alle comunali. L’adunanza della commissione ha messo comunque in evidenza che le integrazioni tecniche per l’ampliamento della Kronospan dello stabilimento che dovrebbe produrre pannelli di legno e della realizzazione della Silva, deposito degli scarti da bruciare, non sono ancora ben definite, c’è tanta confusione. In particolare sulle emissioni dei rifiuti legnosi, sull’invarianza idraulica, i camion dei trasporti verso la Silva e la costruzione di due ciminiere alte 40 metri e larghe 3metri e mezzo. Un Caos anche sulla profondità delle falde.

Va detto che a pochi metri da dove gli squali della Delizia vogliono realizzare gli impianti di Kronospan e Silva, ci sono le due scuole materne, una a San Vito e l’altra a San Giovanni di Casarsa. Ma gli squali ignorano. Le intenzioni dei vertici di Kronospan e Confindustria sono quelle di intossicare la bassa pordenonese più di quanto lo è già. Lo dimostra la scomposta reazione di Agrusti, il ducetto della Delizia quando si è rivolto al vice sindaco Collarile, «la smetta di adoperare il termine inceneritore». «Non replico alle banali offese di Agrusti» lo ha fulminato il vice sindaco. Lo stesso amministratore delegato Cenedella ha esibito, durate l’audizione, un atteggiamento di arroganza e supponenza clamorosi nei confronti dei commissari delegati. «Vi do lezioni su come funzionano i treni o se volete vi do lezioni su caldaie». I commissari si sono chiesti come mai di fronte a tanta strafottenza e prosopopea non abbiano attenuto dagli austriaci le autorizzazioni per costruire uno stabilimento che brucia rifiuti legnosi e inquina l’aria in mezzo ai Tauri. L’amministratore di Kronospan ha fatto sapere che assumerà 210 persone con precedenza ai disoccupati. Come al mercato. Un baratto in cambio dell’intossicazione dell’aria a pochi metri dalle case e dal fiume più sorvegliato d’Europa.