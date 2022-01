OndaComunication Exxx…Polzive!!! Tre anni di gattabuia al pistoiese che faceva affari con l’azienda del presidente di Confindustria Alto Adriatico.

Secondo il giudice del Tribunale di Pordenone, un amministratore delegato di diverse società fittizie emetteva false fatture a favore della Onda Comunication Spa di Roveredo. Il pistoiese era stato condannato a tre anni di reclusione nel mese maggio del 2021 e oggi la sentenza è diventata esecutiva. Si trattava di una misura inflitta lo scorso maggio con cui il Tribunale di Pordenone aveva stabilito una pena di tre anni di reclusione, senza le attenuanti generiche, per un pistoiese classe 1946 reo di aver emesso fatture false per un ammontare di 5.684.520 euro più Iva nel corso del 2010 e di 1.339.738 euro più Iva nel 2011. I pagamenti che il Giudice ha ritenuto fossero falsi e per i quali è stata emessa la sentenza passata in giudicato, erano registrati a favore della Onda Comunication Spa. Le motivazioni con cui il giudice ha ritenuto di condannare il manigoldo sono le seguenti, “Si ritiene provato che le operazioni commerciali sono oggettivamente inesistenti e che le stesse costituiscono un piccolo tassello che s’inserisce in un ben più ampio contesto truffaldino, volto a creare, attraverso operazioni simulate e fittizie, la giustificazione di consistenti movimentazioni di denaro anche per l’estero per consentire a Onda l’evasione dell’Iva indicata nelle fatture di acquisto emesse dalle varie cartiere”. Il dettaglio è clamoroso e si ritiene che le false fatturazioni abbiano consentito a Onda Comunication Spa di evadere l’iva. Va ricordato che nel febbraio 2020 il Tribunale di Pordenone aveva assolto, perché ‘il fatto non sussiste’, i tre imputati nel processo Onda bis, ovvero gli ex amministratori di Telecomunicazioni industriali spa Michelangelo Agrusti neo presidente di Confindustria Alto Adriatico), che era presidente del Cda della società, Giuseppe D’Anna come consigliere delegato e Giorgio Costacurta come socio-amministratore. La Procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per l’accusa di falso in bilancio, bancarotta e aggravamento del dissesto finanziario dell’azienda. Nel corso dell’udienza che si era tenuta in settembre, il giudice non aveva dato seguito all’ipotesi della Procura secondo cui, nel bilancio del 2010, fossero stati contabilizzati ricavi inesistenti per 7,9 milioni di euro, procedendo il processo soltanto per bancarotta semplice. A gennaio del 2018 Agrusti era già stato assolto dall’accusa di frode fiscale.