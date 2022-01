BrolloBarcollo Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia stampella del sindaco di Tolmezzo. Gelo del PD. Il ruolo del Badogliano della conca.

I consiglieri Craighero, Scarsini, Moser, Marchi, Anzolini per il PD. Bonanni, Rinoldo, Laura D’Orlando, Del Fabbro Valentino ed Elisa Faccin per l’opposizione, sarebbero pronti a dimettersi da consiglieri comunali. Il totale dei probabili sottoscrittori si ferma a 10. Ci fosse l’undicesimo, l’assemblea verrebbe sciolta. I due nomi che tengono ancora in piedi il primo cittadino sono: da una parte Mizzaro e, per l’opposizione, Marioantonio Zamolo. Nell’elenco dei probabili dimissionari dell’opposizione manca la sigla del consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia. Perchè non firma? malgrado il suo partito sia assolutamente d’accordo di sciogliere la maggioranza? Il consigliere di “Alternativa e Impegno”, ha posto le seguenti condizioni: via Luigi Cacitti dalla presidenza di Boschi Carnici e rimuovere Francesco Brollo dall’esecutivo della Comunità montana della Carnia.

Un ventilatore elettorale cui i vertici del PD regionale non vogliono farsi risucchiare e che invece hanno chiesto al sindaco di Tolmezzo di fare chiarezza sulla sua posizione in comune e sulle sue future aspirazioni. Non è una novità che i rimbalzi alpini lo diano per certo come testa di serie in una lista del centrodestra per le prossime regionali, quota Riccardi-Savino. In questo senso vanno lette le continue incursioni politiche che agitano “Casa Rosada”, non ultimo il “Game Over” fatto trapelare da Shaurli al segretario locale Mizzaro, presidente di Euroleader, protagonista di uno dei casi di sprekopolis pubblica più scandalosi di tutte le Alpi (ricapitalizzata dalla regione per ben tre volte).

Sono questi alcuni degli elementi che inceneriscono l’Alto Friuli. Non da meno la questione demografica che ingolosisce gli ex pretoriani e che non va sottovalutata. Nel 2020 comune di Tolmezzo è precipitato sotto i 10mila abitanti, tuttavia se si andasse al voto entro la primavera di quest’anno, il dato che verrebbe preso in conto sarebbe quello del 2019, ovvero 10.150 abitanti. Cosa significa? Con le nuove maggiorazioni introdotte dalla regione le indennità di sindaco e giunta sarebbero stellari: Per comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti l’indennità del primo cittadino è fissata in 3.020€; per quelli con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297€. Una differenza di 1.300 euri. L’indennità del vice va a sfiorare i 1.800 euri-mese. Non marginale…diciamo.

Inoltre i consiglieri comunali passerebbero dagli attuali 20 a 16. Un tracollo di rappresentatività spaventoso. Anche per questo motivo, in maggioranza e non solo, sta serpeggiando l’idea di chiudere la partita quest’anno. Ma non tutti son d’accordo e i segnali sono ben visibili. Uno degli uomini di fiducia del sindaco è il badogliano Martini che si è impegnato oltre misura per far avere un contributo straordinario di 40mila euri di soldi pubblici alla mensa comunale. Una misura che ha indispettito i ristoratori locali per via della discriminazione cui sono stati colpevoli. Nessuno mette in dubbio la funzione della struttura, tuttavia il calo di fatturato, causa pandemia, lo hanno accusato tutte le categorie e un importo così elevato ha irritato molti commercianti della zona. E’ chiara la mossa elettorale escogitata dalla “Casa Rosada” in funzione di eventuali nuove elezioni e sono in molti ad attribuire la regia dell’operazione all’assessore Martini soprannominato non a caso il Badogliano.

Il sindaco Francesco Brollo ostenta tranquillità, tuttavia l’ultimatum del PD a Mizzaro è l’elemento determinante di questa fase che non sarà certo indolore.